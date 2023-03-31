Ракетный голод: Как долго продлится террор рашистов с неба

Россияне не прекратят атаки по украинским городам с воздуха дронами и ракетами. Таким образом, они пытаются перегружать систему противовоздушной обороны и терроризировать мирное население. Таким мнением в Телеэфире поделился военный обозреватель Денис Попович, пишут "Комментарии".



Продолжатся ли атаки РФ дронами и ракетами

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“Я бы не торопился с утверждением, что у россиян кончились ракеты. Это утверждение звучало много раз, после чего снова следовали ракетные обстрелы. Несмотря на то, что у них военно-промышленный комплекс испытывает проблемы с массовым производством современного вооружения, так или иначе, они могут его производить в малых объемах. Поэтому очевидно, что какой-то запас ракет у противника есть и они его берегут”, — отметил Попович.

Ссылаясь на заявления украинского военного командования, эксперт предположил, что, вероятнее всего, россияне будут прибегать к точечным болезненным ударам, возможно, по транспортной инфраструктуре или еще каким-то другим важным объектам.

Военный отметил, что с помощью Шахедов россияне пытаются разведать позиции ПВО Украины.

“Хотя в целом мы видим, что количества их дронов для этого недостаточно. Вот того количества дронов, которые они запускают, может быть, держать в напряжении и терроризировать местное население, напоминая о том, что, мол, ничего еще не закончилось. И еще одна цель, очевидно, каким-то образом перегрузить систему ПВО. Хотя мы видим, что и для этого количества дронов у них недостаточно. Во всяком случае, можно утверждать, что так или иначе эти попытки атаковать Украину с воздуха будут продолжаться. Потому расслабляться с этой стороны нам не стоит”, — резюмировал Попович.

Как писали "Комментарии", россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США.

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