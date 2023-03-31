Ракетный голод: Как долго продлится террор рашистов с неба

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Моесеенко Валентина
Россияне не прекратят атаки по украинским городам с воздуха дронами и ракетами. Таким образом, они пытаются перегружать систему противовоздушной обороны и терроризировать мирное население. Таким мнением в Телеэфире поделился военный обозреватель Денис Попович, пишут "Комментарии".
Продолжатся ли атаки РФ дронами и ракетами
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Ссылаясь на заявления украинского военного командования, эксперт предположил, что, вероятнее всего, россияне будут прибегать к точечным болезненным ударам, возможно, по транспортной инфраструктуре или еще каким-то другим важным объектам.
Военный отметил, что с помощью Шахедов россияне пытаются разведать позиции ПВО Украины.
Как писали "Комментарии", россияне собирают ракеты буквально с бытовых приборов. Теперь толковать как товары двойного назначения можно даже робот-пылесос.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что попытки Кремля всеми методами и способами восстановить утраченную на поле боя военную технику все больше сводятся на нет. Препятствуют ему замещать утраченное военное оборудование снабжением современных технологий и США.
Читайте на страницах "Комментариев" — война дронов и ракет: как изменилась тактика РФ и Украины — почему враг бьет по гражданским.
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