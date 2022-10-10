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Ракетные удары по Украине: Данилов обратился к Кремлю

Глава СНБО отметил, что Россию не спасут никакие ракеты

сегодня, 17:03
Автор:

Лиля Воробьева
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Массированный российский обстрел украинских городов 10 октября вызвал у граждан Украины презрение и ярость, а не страх и желание идти на переговоры со страной – агрессором. Об этом заявил в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ракетные удары по Украине: Данилов обратился к Кремлю

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Секретарь СНБО эмоционально отреагировал на очередное преступление российских кафиров, заявив, что он у украинцев вызывает только ярость и ненависть.

"Кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились — на улицах и в бункерах, на море и на суше", – написал Данилов.

Данилов убежден, что РФ никогда не сломит Украину. Кроме того, РФ не спасут никакие ракеты.

"Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы и мести!" – заявил украинский политик.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что рискнут ли теперь США навесить на Россию клеймо государства-террориста. 9 октября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал признать Россию, которая наносит ракетные удары по мирным городам, государством-террористом на всех уровнях. Сегодняшний ракетный террор только утвердился в этом мнении. Между тем в Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ государством-спонсором терроризма, а также признании ее действий в Украине – геноцидом. Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что сегодня шансы на признание России государством-спонсором терроризма выросли. Хотя раньше, отмечает он, они были не слишком высоки. Потому что подобный шаг вызвал немалое сопротивление – как по политическим, так и по юридическим соображениям.


 
 



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Источник: https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid0KSJgkGUrvha9pZPn5FZ7MJpLuqS7p5jBNYa29n4yoRb6UwHW6HbGJg5918SYd2N7l
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