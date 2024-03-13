logo

BTC/USD

73535.72

ETH/USD

4066.15

LTC/USD

98.36

USD/UAH

38.85

EUR/UAH

42.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало

В Кривом Роге количество погибших в результате удара россиян выросло

сегодня, 10:33
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате ракетного удара, погибли четыре человека, 43 — раненых, из которых 12 — дети.

Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало

Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло

Трагедия произошла в результате "прямого попадания" по жилой девятиэтажке, а также другим объектам города, среди которых — два десятка многоэтажек, образовательные учреждения, предприятие, административное здание, магазин и склад.

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, отметил, что среди раненых, которые сейчас находятся в больницах, шестеро находятся в тяжелом состоянии, включая четырех взрослых и двоих детей. Ситуация требует максимальной сосредоточенности усилий медицинских работников на спасении каждой жизни.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, опубликовал фотографии с места событий, демонстрирующих большое пламя, охватившее верхние этажи девятиэтажного дома.

"Редкие чудовища", — прокомментировал он удар по городу.

Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало - фото 2
Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало - фото 3

По словам Александра Вилкула из военной администрации города, Кривой Рог испытал по меньшей мере три ракетных попадания. Помимо упомянутого попадания в девятиэтажку еще одна ракета повредила крышу пятиэтажки в Металлургическом районе. Детали третьего попадания остаются неизвестными.

В ответ на трагедию в городе разворачивается штаб помощи пострадавшим. Люди могут обратиться за помощью в расселении, получении строительных материалов для временного закрытия поврежденных окон и дверей. Государственная служба чрезвычайных ситуаций работает над ликвидацией пожаров, скорая медицинская помощь несет дежурство без перерыва.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обрушилась часть многоэтажки: погиб один человек, семеро получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости