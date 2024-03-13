Ракетные удары по Кривому Рогу: сколько людей пострадало

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В результате ракетного удара, погибли четыре человека, 43 — раненых, из которых 12 — дети.

Число жертв ракетного удара по Кривому Рогу возросло

Трагедия произошла в результате "прямого попадания" по жилой девятиэтажке, а также другим объектам города, среди которых — два десятка многоэтажек, образовательные учреждения, предприятие, административное здание, магазин и склад.

Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА, отметил, что среди раненых, которые сейчас находятся в больницах, шестеро находятся в тяжелом состоянии, включая четырех взрослых и двоих детей. Ситуация требует максимальной сосредоточенности усилий медицинских работников на спасении каждой жизни.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, опубликовал фотографии с места событий, демонстрирующих большое пламя, охватившее верхние этажи девятиэтажного дома.

"Редкие чудовища", — прокомментировал он удар по городу.

По словам Александра Вилкула из военной администрации города, Кривой Рог испытал по меньшей мере три ракетных попадания. Помимо упомянутого попадания в девятиэтажку еще одна ракета повредила крышу пятиэтажки в Металлургическом районе. Детали третьего попадания остаются неизвестными.

В ответ на трагедию в городе разворачивается штаб помощи пострадавшим. Люди могут обратиться за помощью в расселении, получении строительных материалов для временного закрытия поврежденных окон и дверей. Государственная служба чрезвычайных ситуаций работает над ликвидацией пожаров, скорая медицинская помощь несет дежурство без перерыва.

Ранее "Комментарии" писали, что в ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обрушилась часть многоэтажки: погиб один человек, семеро получили ранения. Под завалами могут оказаться еще люди. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.