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Ракетная атака РФ по Украине имела еще одну цель: на кого хочет повлиять Путин

Россия пыталась нанести удары по местам, где хранится газ для Европы

сегодня, 13:58
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Ткачик Олеся

Сегодняшняя массированная атака российских сил на территорию Украины преследовала цель не только повреждения энергетических объектов, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

Ракетная атака РФ по Украине имела еще одну цель: на кого хочет повлиять Путин

Ракетный удар

По его словам, кроме энергетической инфраструктуры враг также нацелился на ряд промышленных объектов, которые могут быть связаны с военно-промышленным комплексом. Мусиенко отметил, что во время этой атаки противник пытался нанести удары и по объектам гидроэнергетики вдоль каскада реки Днепр.

Эксперт также подчеркнул, что Россия наносит удары по некоторым объектам на западе Украины, что может свидетельствовать о поиске путей эскалации конфликта, в том числе из-за ударов по газовым хранилищам.

"Это касается не только энергетических объектов, но газовой инфраструктуры. Россия может стремиться нанести вред газовым хранилищам, где хранится газ европейских компаний, чтобы оказывать давление на Запад с целью уменьшения поддержки Украины", — отметил Мусиенко.

В то же время, эксперт подчеркнул, что украинская энергетическая система способна противостоять многим вызовам, поскольку безопасность этой сферы уже не воспринимается исключительно как экономический аспект. По его словам, существуют механизмы, позволяющие восстанавливать систему даже после авиаударов во избежание полного блекаута.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 26 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. После него президент Владимир Зеленский назвал Путина "больным существом".

Кроме того, стало известно, что Россия также атаковала Киевскую ГЭС, она получила повреждения.




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