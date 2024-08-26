Ракетная атака на Украину: спасатели сообщили, сколько людей погибло

В результате массированной ракетной атаки, осуществленной российскими войсками в понедельник, 26 августа, погибли 7 граждан Украины, а еще 47 человек получили ранения. По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасательные работы на всех пострадавших объектах после утренних ударов уже завершены.

Ракетная атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

Также завершен разбор поврежденных конструкций пятиэтажного жилого дома в Луцке.

"В результате атаки по всей Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице), а 47 получили ранения, среди них 4 ребенка 2014, 2017 и 2024 годов рождения", – говорится в сообщении.

Службы ликвидировали 22 пожара. Удалось спасти двух человек. В общей сложности для ликвидации последствий обстрелов привлекли около 740 спасателей и 176 единиц техники.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что устроила Украину РФ. ВСУ отразили самую масштабную комбинированную атаку на Украину, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, во время атаки 26 августа было задействовано рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136. Также, отметил эксперт, можно говорить о рекордном количестве воздушных целей, одновременно находившихся в воздушном пространстве Украины. Эксперт подчеркнул, что налет начался около часа ночи, последний воздушный объект был сбит после 15:00.

Также "Комментарии" писали о том, чего добивалась Россия, нанеся удар по Киевской ГЭС. 26 августа во время массированной ракетно-дроновой атаки российские захватчики атаковали Киевскую ГЭС и повредили ее. Как отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак, атакуя этот объект, страна-агрессор, вероятно, хотела создать серьезный дефицит в украинской энергетике. Последствия подобных действий, говорит эксперт, уже заметны, ведь сообщают о возобновлении экстренных отключений электроэнергии.

