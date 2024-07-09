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Ракета Storm Shadow может потерять эффективность: что удалось россиянам

По информации The Times, россияне захватили и изучают ракету Storm Shadow

сегодня, 11:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор смогла раздобыть боеголовку британской крылатой ракеты Storm Shadow, и теперь изучает ее. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Ракета Storm Shadow может потерять эффективность: что удалось россиянам

Ракета Storm Shadow. Фото: из открытых источников

Журналисты рассказывают, что российское государственное агентство "РИА Новости" опубликовало видео, на котором якобы показано, как инженер осматривает невредимую боеголовку и описывает ее на камеру. Как отмечает издание, невредимая боеголовка могла быть получена от вышедшей из строя ракеты или была сбита.

На видео российский военный инженер, указывая на серый металлический предмет размером с небольшой газовый баллон, заявляет, что это проникающая боеголовка ракеты Storm Shadow, известная также под французским обозначением Scalp.

"Верхняя часть – это колпачок, затем первичный заряд, а затем основная боеголовка. Это необходимо для первичного пробития препятствия", — сказал россиянин, добавив, что благодаря эффекту кумулятивного заряда в ней образуются отверстия, в которые проникает инерционная боеголовка, и происходит взрыв.

Как заявили российские пропагандисты, "изучение ракеты российскими специалистами позволит принять контрмеры по защите от такого оружия, включая создание укрытий с необходимыми характеристиками".

Ранее заместитель командующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов заявил, что РФ работает над "немедленной разработкой методов и адаптацией систем ПВО для противодействия ракетным ударам противника, поскольку украинские вооруженные силы все чаще используют современное ракетное оружие производства стран НАТО".

Он привел в пример Storm Shadow, заявив, что они "способны тайком приближаться к цели на минимальной высоте с маневром обхода местности и выполнять точное мероприятие на цель, корректируя свою траекторию через спутниковую навигационную систему США и их союзников".

Стоит отметить, что Storm Shadow – это запускаемая с самолета крылатая ракета, впервые была использована в боевых действиях во время вторжения в Ирак 2003 года. Она имеет дальность более 250 км и многоступенчатую боеголовку.

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