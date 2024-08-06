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Ракет будет больше: Зеленский сообщил новые детали

Зеленский обещает наращивание производства ракет в Украине

сегодня, 15:45
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой получил доклад от украинской разведки, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По словам президента, у Украины будет больше ракет собственного производства.

Ракет будет больше: Зеленский сообщил новые детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в социальных сетях сообщил об итогах Ставки. По его словам, были заслушаны доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. После этого последовало решение увеличить самостоятельное изготовление ракет в Украине.

"Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", — сообщил Зеленский.

Также на Ставке были заслушаны доклады двух украинских разведок: Главное управление разведки и Служба внешней разведки. По их итогам были составлены прогнозы развития ситуации и ближайших целей российских войск.

Еще один доклад от министра обороны Рустема Умерова касался обеспечения оружием и военной техникой дополнительных бригад. По словам президента, Украина "активно работает с партнерами" в этом направлении. Также Зеленский заслушал главнокомандующего ВСУ Сырского, который рассказал о ситуации на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, на каких условиях должна закончиться война в Украине. По его словам, удары дальнобойным оружием по России способствуют тому, чтобы Москва быстрее села за стол переговоров на условиях Украины.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде ответили, доволен ли главнокомандующий Александр Сырский темпами мобилизации в Украине.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11295
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