Рада снизила возраст призыва на срочную военную службу

Верховная Рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Документ в целом поддержали конституционным большинством 304 нардепа. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Срочная служба. Фото: из открытых источников

Правительственный законопроект №9281 инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Они объяснили, что во время действия правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует. Эта инициатива согласована с другими правительственными и структурами безопасности.

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