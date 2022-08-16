Рада призывает исключить Россию из FATF: чем это грозит стране-агрессору

Верховная Рада приняла постановление №7622 об обращении к членам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) по поводу исключения России из числа членов FATF и внесения ее в перечень стран с высоким риском. О чем говорит этот шаг? Чем это грозит стране-агрессору? Решится ли FATF на это пойти? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Изоляция России. Фото: из открытых источников

Исключение РФ из FATF поставило бы ее в один ряд с такими странами-изгоями как КНДР и Иран, которые находятся в "черном списке" организации

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что было бы хорошо, если бы Россию исключили из FATF. По его словам, оказаться даже в "сером списке" FATF означает массу сложностей.

"Но в данном случае речь идет о государствах, которые готовы сотрудничать с данной Группой по устранению недостатков в своих режимах. То есть, взяли на себя обязательства устранить конкретные недостатки в определенные сроки. В "сером списке" около 20 стран – и там та еще компания: Ботсвана, Гана, Зимбабве, Камбоджа, Пакистан, Сирия и так далее, – рассказывает эксперт. – При этом, исключение РФ из FATF, думаю, поставило бы ее в один ряд с такими странами-изгоями как КНДР и Иран, которые находятся в "черном списке" организации (государства несут повышенный уровень риска, они не соблюдают рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, потому FATF призывает международное сообщество принимать ответные меры против вышеуказанных государств). А "ответные меры" – это, как минимум означает, что фактически любой платеж, который идет из РФ или в РФ – подвергается обязательной проверке. Что чрезвычайно осложнит финансовые возможности России".

Но сделать это будет очень сложно, отмечает Александр Охрименко. Он поясняет, что FATF – довольно обширная структура, в нее ходит около 40 стран, а также такие международные организации как Еврокомиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

"И, если попытаться исключить РФ, ряд стран будут резко возражать, – прогнозирует эксперт. – Даже, если США поддержат такое решение, тот же Китай может пригрозить при таком раскладе даже приостановкой своего членства в FATF. Что никому не надо".

Странам Большой семерки ничего не мешает закрыть России возможность влиять на деятельность смежных международных институтов

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассуждает так:

"Данный шаг говорит о том, что Россия не соответствует стандартам FATF, которую основали страны Большой семерки (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония). Деятельность РФ противоречит целям этой организации. Вместо того, чтобы отслеживать и предотвращать финансовые потоки террористов, российское руководство тратит государственные средства на террористическую деятельность в Украине, нанося ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре и убивая сотни гражданских. Вместо того, чтобы предотвращать финансирование другими странами разработку оружия массового уничтожения, Россия сама вкладывает миллиарды рублей в создание новых ракет с ядерными боеголовками и грозит Западу их применением".

По мнению эксперта, если Россию исключат из FATF и включат в черный список ненадежных стран, то возникнет повод для признания РФ страной-спонсором терроризма властями США. А это создаст дополнительные основания для введения новых санкций. Возникнет повод для замораживания активов российских олигархов в банках других стран, которые предположительно могут использоваться для финансирования войны в Украине.

"Решится ли FATF исключить РФ – судить сложно. Против этого решения говорит то, что поведение России станет менее предсказуемым, а указанные негативные последствия для россиян всё равно не остановят военные действия в Украине. За это решение говорит то, что РФ уже исключили из Большой восьмерки в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма (после чего та вновь стала Большой семеркой). Странам Большой семерки ничего не мешает довести начатое до конца – и закрыть России возможность влиять на деятельность смежных международных институтов", – считает Георгий Кухалейшвили.

Читайте также на портале "Комментарии" — взрывы не прекращаются на протяжении часа: что происходит в Крыму.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!