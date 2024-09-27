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Рабы для окупантов. В захваченных регионах коммунальщиков заставляют отказываться от зарплат

Коммунальщикам на оккупированных территориях предложили забыть о зарплатах

27 сентября 2024, 20:13
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Марьян Ощановский

На предприятиях временно оккупированного Запорожья коллаборанты собирают заявления об отказе от задолженности по заработной плате.

Рабы для окупантов. В захваченных регионах коммунальщиков заставляют отказываться от зарплат

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, руководители учреждений, охотно пошедших на сотрудничество с врагом, получили такое указание от российских оккупационных властей. Речь идет о городе Бердянск. В частности, о коммунальных предприятиях "Горлифт" и "Бердянск-вода".

Отмечается, что люди начали массово увольняться с муниципальных предприятий. В коммунальных предприятиях на временно оккупированных территориях Украины и без этого критическая нехватка кадров. К примеру, коллаборанты не могут упорядочить работу общественного транспорта во временно оккупированном Донецке. В городе на линии выходит едва треть автобусов, троллейбусов и трамваев. Все из-за нехватки водителей, массово мобилизованных в ряды армии РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики за последние сутки продвинулись к западу от Угледара и вышли на трассу, ведущую к Богоявлению, следует из карты военного паблика Deep State. Судя по карте Deep State, сейчас сообщение с Угледаром физически не перерезано, но в самом городе враг уже захватил юго-восточные кварталы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики планируют в ближайшие дни усилить штурмовые действия на Запорожском направлении, заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его словам, враг накапливает личный состав и технику в районе Приютного. "Есть тенденция, что ситуация в Запорожской области будет обостряться. За прошедшие сутки уже было пять штурмов. Мы наблюдаем тенденцию, что количество штурмов будет увеличиваться. По информации нашей разведки, враг собирает личный состав штурмовых групп в районе Приютного", — заявил Владислав Волошин.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/komunalnykiv-na-tot-zmushuyut-vidmovlyatysya-vid-zaborgovanostej-po-zarplati/
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