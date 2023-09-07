Работали в застенках: в Херсонской области взорвали автомобиль с фсбшниками и военными РФ (ВИДЕО)

Во временно оккупированных Олешках Херсонской области взорвали машину с кадровыми военными и сотрудниками ФСБ. Один из оккупантов отправился на тот свет.

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Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на источники в СБУ.

В сообщении говорится, что в результате взрыва один ФСБшник "задвоохсотился" сразу. А второй – сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Трое военных, сопровождавших их в машине, ранены.

По нашей информации издания, к этой "бавовне" приложила руку СБУ.

Также стало известно, что взорванные ФСБшники "работали" в захваченном Скадовске. А в Олешки они приезжали ради фильтрационных мер, в том числе, чтобы пытать украинцев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ ликвидировали российского военного пропагандиста . Силами украинской армии был ликвидирован российский военный с позывным "Карлсоном". У россиянина был популярный Telegram-канал "Карлсон — News" с аудиторией более 40 тыс. подписчиков.

26 июля в Telegram-канале российского пропагандиста появилось сообщение с сообщением о его смерти, которое изложил один из администраторов канала. В сообщении раскрыли имя российского военно — Даниил и указали, что он погиб при выполнении боевых задач.



Российский военный распространял пропагандистские видео, публиковал удары по украинским позициям и поддерживал военную агрессию против Украины. Последние сообщения "Карлссона" касались боев в селе Клещиевка, населенный пункт находится недалеко от Бахмута в Донецкой области. Вероятно, там и погиб российский военный пропагандист.

Российский военный распространял пропагандистские видео и поддерживал военную агрессию против Украины.

