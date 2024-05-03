Пьют и устраивают потасовки. Стало известно о моральном состоянии оккупантов в Запорожье

На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается деморализация личного состава российско-оккупационных войск.

В рядах армии РФ наблюдается деморализация. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в течение прошлого месяца в рядах российской армии несколько снизились показатели наступательных возможностей. Это обусловлено тяжелыми потерями на фронте, а также сопутствующими проблемами в рядах российско-оккупационной армии.

По информации Центра сопротивления, вблизи населенного пункта Токмак представители оккупационной армии, в частности кавказской внешности, массово употребляют алкогольные напитки и находятся под действием наркотических веществ. В связи с этим, на данном направлении участились случаи оставления врагом боевых позиций и драк между подразделениями.

Отмечается, что командиры оккупационных войск, особенно тактического звена, не могут полноценно выполнять свои обязанности и контролировать личный состав, поскольку офицеры в основном мобилизованы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить оккупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.