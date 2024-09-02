Пытаются обойти город: россияне активизировались у Угледара

Российские оккупационные войска возобновили попытки обойти город Угледар Донецкой области с флангов, сообщает аналитический проект DeepState. По данным проекта, в селе Водяное ситуация значительно обострилась после того, как российские силы зашли туда на четырех единицах военной техники вместе с десантом. Бои за контроль над селом продолжаются и украинские силы пытаются выбить россиян.

Бои за Угледар (фото из открытых источников)

Кроме того, российские оккупанты зашли на территорию шахты "Южно-Донбасская №1". Ситуация на фронте вокруг Угледара остается сложной и бои продолжаются.

Также сообщается, что утром 2 сентября в село Пречистовка продвигались две вражеские колонны, которые объединились в одну группу из восьми единиц военной техники и смогли проникнуть в село со стороны Павловки. Бой за деревню продолжается.

DeepState проиллюстрировал ситуацию на карте, показывая динамику сражений в этом регионе.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что критическая ситуация на фронте создала риск для большого города Украины. OSINT-аналитик и журналист Bild Юлиан Репке сообщил, что ситуация на востоке Украины остается критической и продолжает ухудшаться. Российские войска сконцентрировали усилия на захвате города Покровска в Донецкой области, одновременно активизируя боевые действия вдоль 50 км линии фронта на юг до Угледара. Активность также зафиксирована вблизи Торецкого и Временного Яра, а российские захватчики впервые за последние два года продвинулись в Луганске и востоке Харьковской области.

Репке подчеркнул, что украинская армия сталкивается с рядом вызовов, таких как значительная операция на Курщине, нехватка опытных солдат и недостаточное количество квалифицированных командиров. Кроме того, поддержка Запада в части оружия и боеприпасов недостаточна для нынешних нужд.







