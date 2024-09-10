Пять прогнозов на войну в Украине до конца 2024 года

Эксперт из Центра анализа европейской политики Майкл Пек сделал пять прогнозов развития войны. По его словам, боевые действия будут продолжены и война в Украине не закончится до конца 2024 года. Пек также считает, что на войне не появится "чудо-оружие", но может возникнуть новый военный конфликт, который привлечет внимание мира.



Война в Украине. Фото из открытых источников

Прогноз 1: Война будет продолжаться

Война в Украине завершится, как и все войны, но не в 2024 прогнозирует Майкл Пек. Путин, вложив свои политические амбиции в этот конфликт, не готов отступать. Украина, хоть и уставшая, но не может позволить себе отказаться от борьбы без достижения значительных результатов, таких как освобождение Крыма. На этот момент мирное разрешение конфликта через переговоры кажется маловероятным.

Прогноз 2: Патовая ситуация

Боевые действия также будут оставаться в состоянии патовой ситуации без особых успехов Украины или России. Несмотря на стремление обеих сторон одержать победу, структурные недостатки армий и современные технологии, такие как дроны и боеприпасы с GPS-наводкой, будут продолжать удерживать стороны в окопной войне.

Прогноз 3: "Чудо-оружие" станет разочарованием

Ожидается появление нового "чудо-оружия", которое, вероятно, не оправдает высоких ожиданий. В 2024 году лидером этой категории может стать искусственный интеллект, который потенциально может предоставить кратковременное преимущество одной из сторон. Скорее всего, с помощью Запада преимущество получит Украина, но это вряд ли изменит общую ситуацию на фронте, ведь другая сторона скопирует эту технологию или научится ее преимущество сводить к нулю.

Прогноз 4: США и Европа будут продолжать поддерживать Украину

США и Европа, несмотря на возросшее влияние ультраправых сил и угрозу переизбрания Дональда Трампа, будут продолжать поддерживать Украину. Для демократических стран измена союзников неприемлема, и этот фактор будет сдерживать радикальные изменения во внешней политике.

Прогноз 5: Внимание мира может переключиться на другой конфликт

Внимание мира может сместиться на другие конфликты, как это произошло с войной в Газе. Скорее всего в центре внимания окажутся потенциальные конфликты с участием Ирана, Китая или Тайваня. Неожиданная новая война может возникнуть в другом регионе и привлечь глобальное внимание, вместо сосредоточения на войне на Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеран АТО оценил возможность окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писал о заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова о возможности закончить войну в Украине мирными переговорами.