ПВО РФ не справилась: куда этой ночью долетели дроны

В ночь на 26 мая неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Елабугу и Ивановскую область РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канале сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Местные жители сообщали об активной работе противовоздушной обороны (ПВО). Перед этим в российском Нижнекамске закрыли аэропорт.

По словам Коваленко, в Елабуге производятся беспилотники типа Shahed.

Россияне также жаловались на атаку дронов в Ивановской области. Как писал пропагандистский Telegram-канал Mash, беспилотники атаковали крупный химзавод. Горожане слышали по меньшей мере несколько взрывов.

В ЦПД добавили, что химзавод создает компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.

Стоит отметить, Украина наносит удары исключительно по военным целям, таким как заводы, склады боеприпасов, объекты логистики и нефтеперерабатывающие предприятия на территории страны-террориста России. Целью атак является снижение способности противника обеспечивать армию и вести войну.

Читайте также на портале "Комментарии" — если раньше Украина значительно превосходила Россию в вопросе применения дронов, то теперь противник сделал серьезный рывок в этом вопросе. подтверждением этого есть то, что 23 мая российская оккупационная армия атаковала Одессу новыми дронами-камикадзе. О чем говорит новинка РФ? Правда ли, что российские "Шахеды" теперь стали опаснее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

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