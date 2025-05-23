С производством "Кинжалов" и "Искандеров" у россиян будут проблемы: куда попали ВСУ

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны подтвердил поражение завода "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. Как передает портал "Комментарии", глава ЦПД Андрей Коваленко подтвердил, что атакован "важный завод" российского ВПК.

Ракеты Кинжал и Искандер. Фото из открытых источников

Данное предприятие производит: аккумуляторы и батареи: для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники; литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов; электрохимические конденсаторы: применяются для нужд Министерства обороны РФ; светооптические энергетические установки: обеспечивают автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

"Энергия" является поставщиком Министерства обороны РФ, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал", — отметил Коваленко.

Против данного предприятия уже введены санкции ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. Как уточнил руководитель ЦПД, по состоянию на сейчас, после атаки завод ставит на паузу свою работу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 мая, Российскую Федерацию снова масштабно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов были слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксировались в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области. Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву. Спустя какое-то время Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.



