Москва, Тула, Рязань и не только: какие регионы РФ содрогались от взрывов

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Кравцев Сергей
В ночь на 23 мая, Российскую Федерацию снова масштабно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов были слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.
Удар по Рязанскому НПЗ. Фото из открытых источников
Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксировались в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области.
Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву. Спустя какое-то время Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сохранялась опасность БПЛА.
Жители Тулы в соцсетях сообщали о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.
В городе Елец Липецкой области также ночь была неспокойной, беспилотники атаковали ПАО "Энергия", производящее химические источники тока. Вследствие падения обломков, на территории предприятия возник сильный пожар.
Ну и, конечно же, Рязанская область стала мишенью дронов. Официальные сообщения об атаке дронов на регион в настоящий момент отсутствуют. Однако сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.
Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пятерку крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.
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