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Москва, Тула, Рязань и не только: какие регионы РФ содрогались от взрывов

В Рязани горит НПЗ

сегодня, 07:00
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Кравцев Сергей

В ночь на 23 мая, Российскую Федерацию снова масштабно атаковали ударные беспилотники. В ряде регионов были слышны взрывы из-за работы противовоздушной обороны.

Москва, Тула, Рязань и не только: какие регионы РФ содрогались от взрывов

Удар по Рязанскому НПЗ. Фото из открытых источников

Пролет и взрывы из-за ударов дронов этой ночью фиксировались в отдельных районах Москвы, Туле, Рязани, а также в Липецкой области.

Около часа ночи, мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о сбитии российской ПВО шести беспилотников, летевших на Москву. Спустя какое-то время Собянин отметил, что военные сбили еще три дрона, которые двигались в направлении Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

По словам очевидцев, взрывы были слышны в московском районе Троицк и поселении Первомайское.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе сохранялась опасность БПЛА.

"Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников", — написал он.

Жители Тулы в соцсетях сообщали о взрывах над городом, работает ПВО. У машин срабатывает сигнализация, в небе виднеются обломки сбитых беспилотников.

В городе Елец Липецкой области также ночь была неспокойной, беспилотники атаковали ПАО "Энергия", производящее химические источники тока. Вследствие падения обломков, на территории предприятия возник сильный пожар.

"БПЛА были подавлены в небе над Ельцом. Обломки упали в промышленной зоне, вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы, продолжается эвакуация людей", — сообщил губернатор Липецкой области Артамонов.

Ну и, конечно же, Рязанская область стала мишенью дронов. Официальные сообщения об атаке дронов на регион в настоящий момент отсутствуют. Однако сервис Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), зафиксировал пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Рязани после удара дрона.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" входит в пятерку крупнейших в России и поставляет топливо, в том числе в московский регион.

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