Дроны снова полетели на НПЗ РФ: какой объект под массированной атакой

После затяжной паузы неизвестные беспилотники снова атакуют НПЗ страны-агрессора. Так стало известно, что в России 22 мая оказался под массированным ударом Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Регион уже более суток подвергается налету дронов. Информацию в соцсети распространяют сами россияне.

Удар по Рязанскому НПЗ. Фото: из открытых источников

По данным пабликов, за последний час в районе НПЗ вроде бы сбили пять дронов. Обломки рухнули по территории предприятия.

Как делятся в сети россияне, беспилотники летят на Рязань уже больше суток, что является самой массовой атакой на регион с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Сообщается, что для перехвата дронов в небо подняли военный вертолет.

Интересно, что враждебное Министерство обороны отчиталось, что во время отражения массированного налета беспилотников с вечера 20 мая до утра 22 мая вне зоны боевых действий было сбито 485 якобы украинских беспилотников.

Читайте на портале "Комментарии" — утром 22 мая Минобороны страны-агрессора отчитались о том, что сбило 150 украинских дронов. До этого ведомство Андрея Белоусова сообщило, что уничтожило еще 100. Больше всего БПЛА сбили над Орловской областью. Там в результате атаки вспыхнул оборонный завод полупроводников. В Московской области сообщили о 27 якобы сбитых беспилотниках. Там несколько раз в день прекращали работу аэропортов Домодедово и Жуковский. В Липецкой области из-за атаки отключали мобильный интернет. В Москве, Подмосковье, Воронежской и Тульской областях тоже наблюдались перебои со связью.

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