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Массированная атака дронов на РФ: сколько раз Россия содрогалась от взрывов

Неизвестные дроны атакуют Россию: в МО РФ называют рекордные цифры

сегодня, 15:34
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Недилько Ксения

Россию атакуют неизвестные дроны, уже более суток в разных областях страны-агрессоре раздаются взрывы. В Минобороны отчитываются, что "все сбито", и, как обычно, обвиняют во всем Украину.

Массированная атака дронов на РФ: сколько раз Россия содрогалась от взрывов

Иллюстративное фото

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сообщают во вражеском ведомстве.

Также заявляют, что ВС РФ за сутки поразили объекты военных аэродромов, склады боеприпасов и места подготовки к запуску беспилотников ВСУ в 149 районах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Москва третью ночь подряд бодрствует: что известно о новой атаке дронов

Российские власти заявили, что их средства ПВО в ночь на 7 мая якобы сбили 7 летевших на Москву беспилотников из-за угрозы дронов закрывали аэропорт "Шереметьево". Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны отбита атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в сообщении Сергея Собянина.

При этом российские СМИ пишут, что о пролете многих беспилотников и стрельбе ПВО по ним сообщали, в частности, жители района Кубинки к западу от Москвы, которых цитируют российские телеграмм-каналы новостей, а также ее собственные источники. В течение вечера вторника Собянин путался в своих заявлениях, называя в своих постах в соцсетях разные цифры дронов, которые были сбиты.



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