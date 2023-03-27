ПВК будут прикрывать уход соратников Путина "в теплые края"

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Моесеенко Валентина
Частные военные компании (ПВК), создаваемые так называемыми российскими "элитами", нужны для того, чтобы прикрыть их уход "в какие-то теплые края". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, коментируя в Телеэфире создание во временно оккупированном Крыму ППК Конвой, пишут "Комментарии".
Частные военные компании в России создают для прикрытия прокремлевской верхушки
По его словам, в Крыму в ожидании Вооруженных сил Украины роют окопы, но российской армии некого в эти окопы посадить.
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По его словам, по этой же причине НДС созданы или создаются и в регионах России.
Как писали "Комментарии", из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Однако этому процессу может препятствовать сам Кремль.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия мобилизует спасателей и пожарных в Крыму, а Аксенов в это время объявляет четыре дополнительных выходных.
Читайте также на сайте "Комментарии" — в Крыму создают еще один НДС.
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