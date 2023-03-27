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ПВК будут прикрывать уход соратников Путина "в теплые края"

Отступление оккупантов из Крыма готовится уже достаточно активно и разрабатываются разнообразные

сегодня, 15:11
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Автор:

Моесеенко Валентина

Частные военные компании (ПВК), создаваемые так называемыми российскими "элитами", нужны для того, чтобы прикрыть их уход "в какие-то теплые края". Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула, коментируя в Телеэфире создание во временно оккупированном Крыму ППК Конвой, пишут "Комментарии".

ПВК будут прикрывать уход соратников Путина "в теплые края"

Частные военные компании в России создают для прикрытия прокремлевской верхушки

По его словам, в Крыму в ожидании Вооруженных сил Украины роют окопы, но российской армии некого в эти окопы посадить.


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“Кто-то должен защищать уход главы оккупационной администрации Крыма Аксенова и его команды из Крыма… Для этого нужны люди. Для русской армии людей не хватает. Поэтому нужна какая-то "замануха" для того, чтобы люди полезли, начали защищать Аксенова", — объясняет военный эксперт причину создания ПИК "Конвой".

По его словам, по этой же причине НДС созданы или создаются и в регионах России.

“Эта проблема будет во всей России. Они будут куда-то отходить. Отходить лучше всего с Пригожиным куда-нибудь в другое место. Вот коллега Путина и его команда (высшие чины нацистской Германии — ред.) отходили в Аргентину, Южную Америку. Я думаю, что в этом случае они пойдут в Африку, где очень хорошие позиции в ППК Вагнер, — считает Михаил Притула.

Как писали "Комментарии", из Крыма начали мигрировать наиболее дальновидные россияне. Однако этому процессу может препятствовать сам Кремль.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Россия мобилизует спасателей и пожарных в Крыму, а Аксенов в это время объявляет четыре дополнительных выходных.

Читайте также на сайте "Комментарии" — в Крыму создают еще один НДС.

 



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