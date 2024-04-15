Путни хочет избежать прошлогоднего позора. О чем говорит ситуация на Бахмутском направлении

Ситуация на фронте в Украине остается сложной, особенно в Бахмутском направлении, отметил Иван Тимочко.

Владимир Путин

По его словам, все происходящее на фронте нужно рассматривать в контексте враждебной стратегической операции, главная цель которой взять под контроль всю Донецкую область.

То есть, подчеркивает эксперт, сейчас целью №1 для оккупантов является захват населенного пункта Часов Яр. Если захватчики смогут взять его под контроль, то для них расширится плацдарм наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, Дружковку.

В этом контексте Тимочко советует не игнорировать политический аспект этой ситуации. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин больше не хочет повторять тот позор, который произошел с ним в прошлом году, когда страна-агрессор отмечала 9 мая.

В то время, напомнил эксперт, ситуация на фронте была хилой, агрессор не имел существенных успехов, именно поэтому кремлевский диктатор не имел, чем хвастаться перед своими гражданами.

"Тогда обошлись общими фразами, посидели и разбежались",

– отметил Тимочко.

По его словам, теперь диктатор хочет, чтобы его захватнические войска добились успехов на фронте в Украине, чтобы он мог помпезно отпраздновать 9 мая и перенести этот успех на день своей инаугурации.

При этом Тимочко не исключил, что кремлевский диктатор имеет план по усилению мобилизации в России и для этого тоже нужно электорату продемонстрировать какие-то успехи на фронте.

Как говорит эксперт, ситуация в Украине и исполнение мечтаний кровавого диктатора зависят от Запада, а именно от того, как быстро он сможет оказать Силам обороны необходимую помощь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин поручил своей армии захватить Часов Яр до 9 мая.