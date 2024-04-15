Путни хочет избежать прошлогоднего позора. О чем говорит ситуация на Бахмутском направлении

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Ситуация на фронте в Украине остается сложной, особенно в Бахмутском направлении, отметил Иван Тимочко.
Владимир Путин
По его словам, все происходящее на фронте нужно рассматривать в контексте враждебной стратегической операции, главная цель которой взять под контроль всю Донецкую область.
То есть, подчеркивает эксперт, сейчас целью №1 для оккупантов является захват населенного пункта Часов Яр. Если захватчики смогут взять его под контроль, то для них расширится плацдарм наступления на Константиновку, Славянск, Краматорск, Дружковку.
В этом контексте Тимочко советует не игнорировать политический аспект этой ситуации. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин больше не хочет повторять тот позор, который произошел с ним в прошлом году, когда страна-агрессор отмечала 9 мая.
В то время, напомнил эксперт, ситуация на фронте была хилой, агрессор не имел существенных успехов, именно поэтому кремлевский диктатор не имел, чем хвастаться перед своими гражданами.
По его словам, теперь диктатор хочет, чтобы его захватнические войска добились успехов на фронте в Украине, чтобы он мог помпезно отпраздновать 9 мая и перенести этот успех на день своей инаугурации.
При этом Тимочко не исключил, что кремлевский диктатор имеет план по усилению мобилизации в России и для этого тоже нужно электорату продемонстрировать какие-то успехи на фронте.
Как говорит эксперт, ситуация в Украине и исполнение мечтаний кровавого диктатора зависят от Запада, а именно от того, как быстро он сможет оказать Силам обороны необходимую помощь.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин поручил своей армии захватить Часов Яр до 9 мая.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!