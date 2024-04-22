Путину уже не нужна новая версия СССР: глава СНБО назвал новый план Кремля для Украины

Ошибочно полагать, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, чтобы в итоге объединиться с украинскими народом для создания новой версии СССР. Кремль стремится уничтожить нашу страну через "гибель сотен тысяч и страдания миллионов". Это единственная цель Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.

Александр Литвиненко. Фото из открытых источников

Глава СНБО отметил, что человеческих, материальных и финансовых ресурсов для войны с Россией должно хватить, поскольку речь идет о физическом выживании страны.

"Важно осознать, что наши войска сегодня борются не только за Крым или Донбасс. Они прежде всего воюют за Киев, Днепр, Запорожье, Винницу, Львов. За то, чтобы наши города не превратились в Бахмут, Авдеевку или Роботино, которые стерты с лица земли", — высказался Александр Литвиненко.

По его словам, россияне планируют не "СССР 2.0, а Бучу в масштабах всей Украины". Поэтому государство не имеет другого варианта, кроме как обеспечить себе выживание и развитие. В то же время глава СНБО уточнил, что такой Украины, которая была до 24 февраля 2022 года, больше никогда не будет — "катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский уволил 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. На это место назначен теперь уже экс-глава Внешней разведки Александр Литвиненко. О чем говорят эти кадровые решения, чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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