Путину уже не нужна новая версия СССР: глава СНБО назвал новый план Кремля для Украины

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Кравцев Сергей
Ошибочно полагать, что Россия начала полномасштабную войну против Украины, чтобы в итоге объединиться с украинскими народом для создания новой версии СССР. Кремль стремится уничтожить нашу страну через "гибель сотен тысяч и страдания миллионов". Это единственная цель Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко.
Александр Литвиненко. Фото из открытых источников
Глава СНБО отметил, что человеческих, материальных и финансовых ресурсов для войны с Россией должно хватить, поскольку речь идет о физическом выживании страны.
По его словам, россияне планируют не "СССР 2.0, а Бучу в масштабах всей Украины". Поэтому государство не имеет другого варианта, кроме как обеспечить себе выживание и развитие. В то же время глава СНБО уточнил, что такой Украины, которая была до 24 февраля 2022 года, больше никогда не будет — "катастрофа, которую нанесли нам россияне, закаляют новую Украину".
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский уволил 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. На это место назначен теперь уже экс-глава Внешней разведки Александр Литвиненко. О чем говорят эти кадровые решения, чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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