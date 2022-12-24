logo

BTC/USD

16832.65

ETH/USD

1217.58

LTC/USD

65.47

USD/UAH

40.20

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путину продолжают врать о войне в Украине, – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путину продолжают врать о войне в Украине, – СМИ

Окружение Путина скрывает правду от ситуации на войне против Украины

сегодня, 08:40
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Неправдивую информацию о войне в Украине получает не только российское общество, но и сам президент России Путин. Окружение российского диктатора постоянно дезинформирует его о ситуации на фронте в Украине. Таким образом Путин остается отрезанным от истинной картине войны в Украине и от плохих новостей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal". 

Путину продолжают врать о войне в Украине, – СМИ

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты издания провели интервью с людьми, которые близки к окружению Путина, а также с представителями спецслужб, как на Западе, так и в России.

По итогам разговоров со своими источниками журналисты издания составили впечатление, что у российского президента "очень ограниченное представление о реальном положении вещей", которое касается войны в Украине.

WSJ пишет, что каждое утро Путин получает письменную сводку с фронта, в которой акцент всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются. Кроме того, в таких сводках иногда устаревшая на несколько дней информация, поскольку перед тем, как попасть к Путину, она проходит через фильтры ФСБ, Совета безопасности и лично его председателя Николая Патрушева.

Как отмечает издание, в последнее время Путин начал "немного больше интересоваться реальной картиной войны", однако "он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери".

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин впал в истерику: в Институте изучения войны (ISW) рассказали, какое решение Запада разозлило диктатора.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/articles/putin-russia-ukraine-war-advisers-11671815184
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!