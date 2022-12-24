Путину продолжают врать о войне в Украине, – СМИ

Неправдивую информацию о войне в Украине получает не только российское общество, но и сам президент России Путин. Окружение российского диктатора постоянно дезинформирует его о ситуации на фронте в Украине. Таким образом Путин остается отрезанным от истинной картине войны в Украине и от плохих новостей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты издания провели интервью с людьми, которые близки к окружению Путина, а также с представителями спецслужб, как на Западе, так и в России.

По итогам разговоров со своими источниками журналисты издания составили впечатление, что у российского президента "очень ограниченное представление о реальном положении вещей", которое касается войны в Украине.

WSJ пишет, что каждое утро Путин получает письменную сводку с фронта, в которой акцент всегда делается на успехах, а неудачи сглаживаются. Кроме того, в таких сводках иногда устаревшая на несколько дней информация, поскольку перед тем, как попасть к Путину, она проходит через фильтры ФСБ, Совета безопасности и лично его председателя Николая Патрушева.

Как отмечает издание, в последнее время Путин начал "немного больше интересоваться реальной картиной войны", однако "он по-прежнему окружен администрацией, которая поддерживает в нем убежденность, что Россия победит, несмотря на все человеческие и экономические потери".

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