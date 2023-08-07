Путина уговаривали закончить войну ничьей – чего боится диктатор

Время от времени в СМИ появляется инсайдерская информация о том, что российский диктатор Путин будет продолжать войну против Украины, потому что у него есть еще огромный мобилизационный ресурс. Еще одним фактором есть то, что в Кремле рассчитывают на смену власти в США в 2024 году и уменьшение западной поддержи Украины. Но были ли разговоры с Путиным о том, чтобы на условиях условной "ничьей" уже сейчас завершить войну? Что может стать сильным ударом по диктатору, подкосив его уверенность в победе? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Президент РФ боится потерять власть

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в Телеграмм отметил, что с Путиным вели разговор о том, чтобы прекратить войну, когда Россия не терпит фиаско, но и не достигает всех поставленных целей перед начало так называемой "СВО". Диктатор это предложение отверг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Опубликовали скандальные материалы так называемой группы Second Track, которая во главе с известным агентом влияния России Томом Грэмом пыталась в неформальной беседе договориться с Путиным о завершении войны в Украине. Диктатору предлагали "почетную ничью", предполагавшую, что большинство оккупированных территорий остаются в составе страны-агрессорки, а Россия прекращает огонь", – отметил Пионтовский.

По его словам, как оказалось, на "почетную ничью" хозяин Кремля не согласен. Но, если взять во внимание окружение Путина, то оно как раз таки поддерживает такой вариант. Но Путин против, так как понимает, что в таком случае он долго на посту президента уже не пробудет.

У россиян уже много вопросов по поводу силы Черноморского флота и вообще российской армии

Политолог и политтехнолог Тарас Загородний в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин очень болезненно переживает удары по кораблям Черноморского флота. Помимо этого, атаки на российские корабли, как например удар по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" или танкеру "Сиг" подкашивают имидж российского президента Владимира Путина в глазах россиян.

"Когда тянут десантный корабль два часа в акватории Новороссийска, который накренился, вызывает много вопросов по поводу силы Черноморского флота и вообще российской армии. Конечно, это подтачивает доверие к Путину, недовольство военных, которые понимают тупик и что такими темпами у России вообще скоро боеспособной армии будет недостаточно, чтобы защищать российские рубежи. Это шатает и непосредственно Путина", – отметил эксперт.

Он добавляет, все дело в том, что свое обещание, данное россиянам, Путин не сдержал. Президент РФ уверял, что безопасность в обмен на свободу — гарантирована. Но теперь оказалось, что нет ни свободы, ни безопасности. Россия продемонстрировала свою неспособность.

Читайте также на портале "Комментарии" — на что делает ставку Путин – может ли Кремль согласиться на справедливый мир в Украине.



