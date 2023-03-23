Путина предлагают судить заочно: Украина внесла предложение

Верхушка Кремля, которая в основном состоит из военных преступников, должна предстать перед судом из-за вторжения в Украину, даже, если Путина и компанию не могут арестовать и доставить в суд лично. Планируемый трибунал по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генпрокурор дал интервью "Reuters" после встречи с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

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Отметим, что, хотя МКС может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, он не может преследовать преступление агрессии из-за юридических ограничений.

Учитывая это, растет международная поддержка создания специального трибунала, который бы преследовал российских лидеров за само вторжение в Украину. Костин заявил, что специальный трибунал должен преследовать "высшее политическое и военное руководство, включая Путина, за преступление агрессии".

"Я считаю, что оно (Ред. – судопроизводство) может быть заочно, потому что важно достичь справедливости за международные преступления, даже если виновников нет на скамье подсудимых", — заявил он.

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