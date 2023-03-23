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Путина предлагают судить заочно: Украина внесла предложение

Генпрокурор Украины Костин призвал судить диктатора заочно

сегодня, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Верхушка Кремля, которая в основном состоит из военных преступников, должна предстать перед судом из-за вторжения в Украину, даже, если Путина и компанию не могут арестовать и доставить в суд лично. Планируемый трибунал по преступлению агрессии должен проводить заочные заседания. Об этом заявил генпрокурор Украины Андрей Костин, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Путина предлагают судить заочно: Украина внесла предложение

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Генпрокурор дал интервью "Reuters" после встречи с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.


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Отметим, что, хотя МКС может преследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине, он не может преследовать преступление агрессии из-за юридических ограничений.

Учитывая это, растет международная поддержка создания специального трибунала, который бы преследовал российских лидеров за само вторжение в Украину. Костин заявил, что специальный трибунал должен преследовать "высшее политическое и военное руководство, включая Путина, за преступление агрессии".

"Я считаю, что оно (Ред. – судопроизводство) может быть заочно, потому что важно достичь справедливости за международные преступления, даже если виновников нет на скамье подсудимых", — заявил он.

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