Путина попросили помиловать убийц американца, поскольку РФ воюет с США

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Ткачик Олеся
Жены российских военных, которые убили американского добровольца Рассела Бентли (Техас), воевавшего за "ДНР", записали обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором попросили не наказывать их мужей за это.
Рассел Бентли
В частности, одна из жен со слезами на глазах заявила, что, когда пришла Россия все думали, что будут какие-то порядки и законы, а в результате все живут с еще большим беззаконием.
То есть, говори журналист Денис Казанский, они признали, что их мужья действительно задержали Рассела Бентли.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский блогеры похвастались тем, что отправили "на подвал"девушку из-за того, что она заговорила с ними на украинском языке. Они устроили провокацию в Бердянске, купили авто на украинских номерах и приехали на заправку. Там девушка обратилась к ним на украинском языке, чем вызвала бурю негодования и как результат, месть со стороны россиян.
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