Путина попросили помиловать убийц американца, поскольку РФ воюет с США

Жены российских военных, которые убили американского добровольца Рассела Бентли (Техас), воевавшего за "ДНР", записали обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в котором попросили не наказывать их мужей за это.

Рассел Бентли

В частности, одна из жен со слезами на глазах заявила, что, когда пришла Россия все думали, что будут какие-то порядки и законы, а в результате все живут с еще большим беззаконием.

"Хочу обратится к Владимиру Путину с тем, что у нас происходит беспредел. Был прилет, во время прилета каким-то образом у нас очутился на месте прилета американец. Он разговаривал на английском языке, размахивал оружием, наши ребята его задержали. Теперь по непонятным причинам их посадили. Скажите пожалуйста, почему из-за страны, которая с нами враждует мы должны терять наших мужей", — заявила женщина.

То есть, говори журналист Денис Казанский, они признали, что их мужья действительно задержали Рассела Бентли.

"Но при этом заявляют, что убийц нельзя сажать в тюрьму из-за страны, которая враждует с Россией. То есть, убили американца — и хорошо. Он же из США. Это феерия. Даже не знаю, что тут можно добавить. Убийц кстати долго не искали. Но после резонанса все же арестовали. И вот теперь их жены просят просто их отпустить", — отметил в Телеграме Казанский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российский блогеры похвастались тем, что отправили "на подвал"девушку из-за того, что она заговорила с ними на украинском языке. Они устроили провокацию в Бердянске, купили авто на украинских номерах и приехали на заправку. Там девушка обратилась к ним на украинском языке, чем вызвала бурю негодования и как результат, месть со стороны россиян.



