Путин ждет от Госдумы «узаконивания» аннексии украинских территорий: чем закончится авантюра

После того, как российский Конституционный суд предсказуемо "благословил" аннексию украинских территорий, диктатор владимир путин внес в Госдуму проекты законов "о принятии в состав рф т.н. "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей". Голосование, исход которого легко предугадать, состоится 3 октября. Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Россия перешла новые "красные линии" в войне с Западом

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков поясняет:

Соответственно, война на территории Украины будет продолжаться, по логике российской власти, пока страна-агрессор не решит поставленные задачи". "После 30 сентября, когда путин произнес в Георгиевском зале Кремля речь, которую можно называть "георгиевской" (по образу и подобию его мюнхенской речи 2007 года, когда на Мюнхенской конференции по безопасности им фактически было заявлено о необходимости нового миропорядка), россия перешла новые "красные линии" в войне с Западом

Первой фазой агрессии, напоминает эксперт, была попытка блицкрига. Второй – война на истощение. Третья – новая стадия войны на истощение, с повышением градуса (частичная мобилизация, аннексия новых территорий и, по российской логике, "освобождение" их).

"Так что Украине надо готовиться к длительной войне, а нашим западным партнерам – к продолжению, а возможно и увеличению военной и экономической помощи Украине, – говорит Олег Стариков. – Юридические, правовые, экономические, политические, военные последствия происходящего руководство рф уже не волнуют. Они, подчеркиваю, перешли все "красные линии". И война теперь будет идти до поражения одной из сторон. К сожалению, мир двинулся по "черному сценарию" – эскалация, могущая привести даже к использованию ядерного оружия. Причем россия может пойти на это не в отношении Украины, а в противостоянии с НАТО. А именно – использовать тактическое ядерное оружие на европейском театре военных действий, но, подчеркиваю, не обязательно на территории нашей страны".

Только усиление наших позиций, совместно с нашими партнерами, может привести к краху агрессора

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых не сомневается, что после того, как "великий полководец и собиратель земель русских" путин внес в российскую думу (которая давно уже не является самостоятельной ветвью власти, а лишь оформляет в законы хотели "великого кормчего") законопроекты об аннексии украинских территорий – они будут единогласно поддержаны и оформлены в законы.

"После такого ликования на Красной Площади согнанных на митинг бюджетников и прочих маргиналов, ожидать от думы других решений не приходится, – уверен эксперт. – Официального узаконив варварскую аннексию чужих территорий, россия продолжит свою заунывную песню о применении ядерного оружия. Возможно, после первых проблем с мобилизацией и увеличивающимся количеством возвращающихся назад в "черных пакетах", Кремль введет военное положение в приграничных регионах с Украиной. Однозначно то, что мотивации у призывников нет".

На дипломатическом уровне, продолжает Олег Вострых, россия продолжит блокировать резолюции Совета ООН, осуждающие её военную агрессию, убийство мирных жителей и аннексию украинских территорий.

"Естественно, продолжаться попытки представителей страны-агрессора через ООН и другие международные дипломатические площадки вести пропагандистскую работу о "нападении Украины на российские земли". Но реальных рычагов влияния у российской дипломатии практически не осталось, – отмечает эксперт. – И теперь можно ожидать только продолжения политики "гопника", который будет угрожать Украине и всему миру ядерным оружием".

Газовый шантаж Европы и уничтожение трубопроводов в ЕС тоже пока не приносит нужных рф результатов. Сделана ставка на холодную зиму и раскачку социальных протестов в Европе, поясняет Олег Вострых.

"Финансируются радикальные партии по всему миру – с целью расшатать устои ЕС и вынудить пойти на переговоры за счет уступок по Украине. Вряд ли эта стратегия принесет успех российскому руководству и что-то изменит на поле боя. Но ожидать от старого и теряющего власть путина и его команды, можно чего угодно, – предупреждает эксперт. – И только усиление наших позиций, совместно с нашими партнерами, может привести к краху агрессора".

Украина продолжит деоккупацию территорий, причем активнее, чем ранее

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский считает, что с политической точки зрения попытка рф юридически оформить аннексию после псевдореферендумов не будет иметь никакого значения.

"Даже такой потенциальный союзник россии как Сербия не признала результатов этого фарса. Всё происходящее имеет значение лишь для внутренней аудитории. Которой нужно было показать хоть какие-то "успехи" после семи месяцев вторжения, – поясняет эксперт. – Но в перспективе эти шаги, которые, возможно, поспособствуют повышению рейтинга путина, приведут к большим проблемам. Ни одна цивилизованная страна этой аннексии не поддержала и не поддержит. Такие решения Кремля укрепляют негативный образ действующего политического режима в рф. И способствуют усилению антипутинской коалиции, усиление санкций против страны-агрессора. То есть, вместо того, чтобы пытаться ослабить уже имеющиеся санкции, путин и Ко загоняют себя в еще более глухой угол".

С военной точки зрения, продолжает полковник, также не поменяется ничего. Потому что россия ведет войну теми же методами, что и ранее.

"Украина никаким образом не обращает внимания на непонятные политические движения, которые делает рф. Мы продолжаем деоккупацию территорий, причем активнее, чем ранее. Мы уже наносили удары по Крыму – что сделала рф в ответ? Ничего… К тому же, в последние месяцы войска агрессора понесли такие потери, что физически не могут восстановиться для проведения более-менее активных боевых действий. А вероятность ядерного удара я оцениваю в 1-2%", – отмечает эксперт.

Что касается мобилизации, которую в рф объявили полторы недели назад, то это – процесс, который растянут во времени, подчеркивает Сергей Грабский. Нужно собрать людей, сформировать из них какие-то подразделения – или пополнить имеющиеся, чему-то научить.

"Это, как правило, занимает от месяца до трех. Так что моментального эффекта мобилизация не даст. Кроме того, россия явно не может себе позволить роскошь действовать так, как предполагают грамотные действия при мобилизации. А именно – потратить значительные время, силы и средства на формирование более-менее боеспособных подразделений. Украина и всё более поддерживающий нас мир (усиливаются поставки оружия – как качественно, так и количественно) не дают агрессору времени на передышку. И россия будет вынуждена действовать спешно. Бросая в тлеющее пламя конфликта неподготовленные подразделения, не имея возможности сформировать ударные группировки. А мы будем всё это "пушечное мясо" перемалывать. Да, в количественном отношении противник имеет преимущество. Но, подчеркиваю, не имеет возможности остановиться (мы постоянно наносим удары) и подготовить что-то качественное, эффективное", – поясняет полковник.

При этом, отмечает он, даже такого рода мобилизация – это колоссальные ресурсы, которые в рф истощаются.

"Понятно, что набить казармы мобилизованным можно. Но их надо обуть, одеть, обогревать, накормить, научить, вооружить. И на всё это ресурсов у агрессора не хватает. Уже сейчас видим по просочившимся в общий доступ видеоматериалам, что у россиян – существенные проблемы с обеспечением и организацией учебного процесса тех, кого "осчастливили" повестками. Парадокс в том, что даже после того, как семьям мобилизованных начнут массово приходить похоронки, российское общество, которое находится в информационном вакууме (в смысле правдивой информации, а не тотальной лживой пропаганды), вряд ли очнется. Российская имперская система, которая сохранилась, действует в парадигме – разделяй и властвуй. Именно поэтому основной мобилизационный удар приходится на окраины. А среднестатистическому русскому центра рф всё равно, сколько в Украине погибли тувинцев, бурятов, дагестанцев и так далее. Наша задача – это понимать и перемалывать всех оккупантов, которые топчут украинскую землю", – констатирует Сергей Грабский.

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