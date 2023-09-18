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Путин заявил, что Россия уже справилась с западными санкциями – рост ВВП пошел верх

Российский диктатор заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе "восстановились до уровня прошлого года"

сегодня, 17:27
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Кравцев Сергей
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На фоне болезненных санкций, которые были введены рядом западных стран за полномасштабное вторжение российских войск в Украину российский диктатор Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ вышел на уровень 2021 года и "превзошел первоначальные прогнозы". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Коммерсант".

Путин заявил, что Россия уже справилась с западными санкциями – рост ВВП пошел верх

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, российский президент провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, на котором заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе "восстановились до уровня прошлого года".


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Владимир Путин заявил, что в апреле прирост ВВП прогнозировался на уровне 1,2%. 

"Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше – 2,8%", — похвастался хозяин Кремля.

По словам Путина, российская экономка уже полностью адаптировалась к новым реалиям, восстановилась, выдержав невиданное ранее давление со стороны Запада. При этом Путин заявил, что против России выступили только "некоторые правящие элиты в так называемом западном блоке", а также правительства ряда недружественных стран. Остальной же мир, по мнению российского диктатора, не стал вводить санкции против России и именно поэтому российская экономика выстояла.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6223566
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