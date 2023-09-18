Путин заявил, что Россия уже справилась с западными санкциями – рост ВВП пошел верх

На фоне болезненных санкций, которые были введены рядом западных стран за полномасштабное вторжение российских войск в Украину российский диктатор Владимир Путин заявил, что рост ВВП РФ вышел на уровень 2021 года и "превзошел первоначальные прогнозы". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российский "Коммерсант".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Издание отмечает, российский президент провел совещание по вопросам формирования федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, на котором заявил, что нефтегазовые доходы бюджета РФ в июле-августе "восстановились до уровня прошлого года".

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Владимир Путин заявил, что в апреле прирост ВВП прогнозировался на уровне 1,2%.

"Но по факту мы уже превзошли эту планку, а по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5%, даже, может быть, больше – 2,8%", — похвастался хозяин Кремля.

По словам Путина, российская экономка уже полностью адаптировалась к новым реалиям, восстановилась, выдержав невиданное ранее давление со стороны Запада. При этом Путин заявил, что против России выступили только "некоторые правящие элиты в так называемом западном блоке", а также правительства ряда недружественных стран. Остальной же мир, по мнению российского диктатора, не стал вводить санкции против России и именно поэтому российская экономика выстояла.

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