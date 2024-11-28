Путин заявил, что РФ готовится к повторному применению Орешника: по чему хотят ударить

Минобороны РФ и Генштаб подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть центры принятия решений в Киеве. Как передает портал "Комментарии", такое заявление российский диктатор Владимир Путин сделал во время саммита ОДКБ.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля заявил, что ракета "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты. При этом диктатор постарался оправдаться, что Россия якобы вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.

"В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия", – заявил диктатор.

Отметим, 21 ноября армия РФ впервые ударила межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. В частности, на видео, оказавшемся в сети, вероятно, видны "прилеты" шести боевых блоков этой ракеты.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".

Читайте также на портале "Комментарии" — мир довольно сдержанно отреагировал на удар межконтинентальной баллистикой россиян по Днепру и на угрозы Путина. В частности, в США заявили, что бряцание Путиным ядерным оружием не остановит намерений поддерживать Украину и продолжать поставлять Киеву оружие. В свою очередь Китай, комментируя удар РФ, призвал путем диалога добиться прекращения огня. Конечно, никак не осуждая РФ. В Британии заявили об эскалационном поведении России, что еще больше укрепит решимость партнеров поддерживать Украину. О чем говорит первая реакция мира? Может ли Украина рассчитывать на усиление поддержки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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