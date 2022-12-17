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Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину

Президент РФ лично пообщался с генералами, которые отвечают за войну против Украины

сегодня, 09:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Президент РФ Владимир Путин 16 декабря весь день работал в объединенном штабе родов войск, которые задействованы в войне против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин заслушал предложения командующих вторжением в Украину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Российский диктатор заслушал предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям.

Как говорится в официальном сообщении Кремля, Владимир Путин ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ситуации на фронте, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

Стоит напомнить, ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия не намерена прекращать войну против Украины, а Путин строит планы, как начать новое наступление с целью оккупации всей территории Украины. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – в традиционном обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте, говорил о важном прогрессе в вопросе ПВО, работе по созданию специального трибунала по поводу российской агрессии и привлечения всех виновных в ней к справедливой ответственности. Тем временем, по данным Foreign Policy, двое американских законодателей, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН. Как изменилась в последнее время ситуация на фронтах российско-украинской войны, включая дипломатический? Как она может измениться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: http://kremlin.ru/
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