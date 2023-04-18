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Путин задумал две войны, - Пионтковский

Кремлевский вождь просчитался и борется теперь за собственную политическую жизнь

18 апреля 2023, 23:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Неудача и просчеты Владимира Путина в нападении на Украину вынуждают его искать оправданий. Об этом в Телеэфире сказал публицист, политический деятель Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".

Путин задумал две войны, - Пионтковский

Российский президент Владимир Путин хотел сразу две войны

“Нужно различать две войны, которые задумал Путин. Украина – это был элемент его стратегии. Основная война, он это уже объяснял в ноябре, ведется из НАТО. Его план был, и это прогнозировала американская разведка, что Киев упадет через неделю. После этого в ареоле этой победы Путин появился бы на границах Балтии и Польши, размахивая своей ядерной бомбой, и повторил бы более убедительный призыв: собирайте манатки и убирайтесь", — считает он.


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Пионтковский выразил опасение, что в том состоянии, в котором Запад находился год назад, он мог бы подвергнуться ядерному шантажу Кремля.

“Путин был в шаге от своего грандиозного успеха, но героическое сопротивление Украины сломал этот сценарий. За этот год Запад вернулся в свое прежнее состояние. Украина за шиворот вытащила ушедший на пенсию Запад в мировую историю”, — заявил публицист.

По его мнению, сегодня Путин ведет другую войну, пытаясь удержаться на захваченных территориях Украины и продать это своему народу как почетную ничью.

"Сейчас Путин борется за свою жизнь, потому что признать публично поражение – это означает политическая смерть, а в российских условиях – это и физическая смерть", – объяснил Пионтковский свою точку зрения.

Напомним, "Комментарии" писали как штатные российские пропагандисты принялись активно распространять видео с якобы поездки российского диктатора Владимира Путина в Украину — на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но все-таки есть в этом хвастовстве и ложка дегтя – Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что визит президента России на временно оккупированные территории Украины можно объяснить его желанием походить на Владимира Зеленского.



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