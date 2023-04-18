Путин задумал две войны, - Пионтковский

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Моесеенко Валентина
Неудача и просчеты Владимира Путина в нападении на Украину вынуждают его искать оправданий. Об этом в Телеэфире сказал публицист, политический деятель Андрей Пионтковский, пишут "Комментарии".
Российский президент Владимир Путин хотел сразу две войны
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Пионтковский выразил опасение, что в том состоянии, в котором Запад находился год назад, он мог бы подвергнуться ядерному шантажу Кремля.
По его мнению, сегодня Путин ведет другую войну, пытаясь удержаться на захваченных территориях Украины и продать это своему народу как почетную ничью.
Напомним, "Комментарии" писали как штатные российские пропагандисты принялись активно распространять видео с якобы поездки российского диктатора Владимира Путина в Украину — на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но все-таки есть в этом хвастовстве и ложка дегтя – Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что визит президента России на временно оккупированные территории Украины можно объяснить его желанием походить на Владимира Зеленского.
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