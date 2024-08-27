Путин зациклен на Покровске: почему ради него готов отказаться от Курщины

Российское военное командование продолжает перебрасывать войска с разных направлений на Курщину, однако Покровское направление остается под пристальным вниманием российских военных, заявил в эфире Freedom политолог Игорь Петренко.

Владимир Путин

При этом эксперт подчеркнул, что Россия не может позволить себе отказаться от атак на Покровском направлении, поскольку перед ней стоит задача выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Хотя достижение этой цели кажется очень дальним, даже если российские силы будут постоянно приближаться к Покровску. По его словам, это направление для кремлевского диктатора Владимира Путина важнее безопасности его граждан.

Россия не хочет оказываться от атаки на Покровском направлении, поскольку стоит вопрос выхода на границы Донецкой и Луганской областей. Хотя до выхода на границы Донецкой области еще очень долго, даже если они будут приближаться к Покровску постоянно. Он гораздо более важен для Путина, чем безопасность его граждан”, — подчеркнул эксперт.

Политолог также выразил мнение, что опрокидывание российских войск с менее активных участков фронта в Курскую область может привести к постепенному нарастанию интенсивности боевых действий в этих направлениях.

Отдельно Петренко отметил, что Путин не уверен, кому из военных можно доверять. Он отметил, что введение режима контртеррористической операции и назначение на руководящий пост в Курской области Дюмина, бывшего охранника Путина и губернатора, которому Путин доверяет больше, чем военным и ФСБ, свидетельствует о слабости российского режима.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что кафиры продвигаются на Покровском направлении. По словам экспертов, в течение суток ВСУ потеряют город, от которого до Покровска "рукой подать".



