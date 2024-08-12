Путин выступил с новым заявлением о мирных переговорах после боев в Курской области

Российский диктатор Владимир Путин отвергает мирные переговоры с Украиной для окончания войны. По словам Путина, российская армия наступает на фронте в Украине, несмотря на ситуацию в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ, на котором выступил с несколькими заявлениями. Российский диктатор рассказал, какие, по его мнение, планы Украины в Курской области.

"Акция Киева в Курской области преследует военную цель – остановить наступление российских войск", — сказал Путин.

По словам российского диктатора, несмотря на бои в Курской области, российское наступление в Украине якобы увеличилось в 1,5 раза. Также Путин рассказал, побуждают ли его бои на территории России к мирным переговорам с Украиной.

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики", — сказал Путин и добавил, что Украина "получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты".

Отметим, что Россия обвинила Украину в якобы атаке по гражданским в нескольких областях РФ, а также заявила, что украинские силы якобы атаковали оккупированную Запорожскую АЭС. Украина все заявления России исключает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на прорыв границы и боях в Курской области.

Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы бои в Курской области на территории России.



