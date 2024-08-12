Путин выступил с новым заявлением о мирных переговорах после боев в Курской области

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин отвергает мирные переговоры с Украиной для окончания войны. По словам Путина, российская армия наступает на фронте в Украине, несмотря на ситуацию в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах РФ, на котором выступил с несколькими заявлениями. Российский диктатор рассказал, какие, по его мнение, планы Украины в Курской области.
По словам российского диктатора, несмотря на бои в Курской области, российское наступление в Украине якобы увеличилось в 1,5 раза. Также Путин рассказал, побуждают ли его бои на территории России к мирным переговорам с Украиной.
Отметим, что Россия обвинила Украину в якобы атаке по гражданским в нескольких областях РФ, а также заявила, что украинские силы якобы атаковали оккупированную Запорожскую АЭС. Украина все заявления России исключает.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на прорыв границы и боях в Курской области.
Также "Комментарии" писали о том, поддерживают ли украинцы бои в Курской области на территории России.
Новости