Путин выставил Украине страшный счет: чего на самом деле добивается Кремль

Лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума – весь Донбасс только за начало переговоров.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.

"Он хотел покорить Украину до 22-го года информационным образом через политиков и через телеканалы. Зеленский сорвал ему эту попытку. Далее он решил покорить Украину военным образом. Фактически у него сорвана эта попытка. У него остается только одно: высокая политическая цена, которую, по его мнению, должна заплатить Украина, чтобы он удовлетворился, что он провалил все предыдущие сценарии покорения Украины”, — отметил Постернак.

Эксперт объяснил, что Путину нужна какая-то политическая сатисфакция, чтобы оправдал огромную массу убитых и раненых россиян, чтобы он не осуществил то, что декларировал в 2022 году. А это:

покорение Киева,

полная смена власти в Украине,

контроль и использование украинского ресурса против Европы,

восстановление СССР-2.

Постернак объяснил, что глобальные стратегические планы и перспективы Путина провалились. И он хочет компенсации, ведь боится, что россияне не воспримут исход войны достойный той цены, которую пришлось оплатить. Россия же получила:

20% территории Украины,

миллионы человек ранеными, убитыми и искалеченными,

уничтожение не менее трети российской нефтепереработки,

санкций.

"Путин чувствует это и поэтому ему легче занять озверевшую максималистскую позицию в качестве самоуверения, что ему еще удастся вырулить через фронт, через психологические атаки, через ракетно-дроновый террор и т.д. Вот в такой точке сейчас находится Путин. Ему комфортно в этой войне и в принципе ее продление для него не вызывает ни личных, ни режимных вызовов”, — подытожил Постернак.

Напомним: портал "Комментарии" писал о плане Путина относительно Зеленского.