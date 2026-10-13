Путин выставил Украине страшный счет: чего на самом деле добивается Кремль

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Кречмаровская Наталия
Лидер РФ Владимир Путин не отступает от своего ультиматума – весь Донбасс только за начало переговоров.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политтехнолог Олег Постернак объяснил, что Путин уже потерял точку возвращения в прежнее состояние.
Эксперт объяснил, что Путину нужна какая-то политическая сатисфакция, чтобы оправдал огромную массу убитых и раненых россиян, чтобы он не осуществил то, что декларировал в 2022 году. А это:
покорение Киева,
полная смена власти в Украине,
контроль и использование украинского ресурса против Европы,
восстановление СССР-2.
Постернак объяснил, что глобальные стратегические планы и перспективы Путина провалились. И он хочет компенсации, ведь боится, что россияне не воспримут исход войны достойный той цены, которую пришлось оплатить. Россия же получила:
20% территории Украины,
миллионы человек ранеными, убитыми и искалеченными,
уничтожение не менее трети российской нефтепереработки,
санкций.
Напомним: портал "Комментарии" писал о плане Путина относительно Зеленского.