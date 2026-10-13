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Путін виставив Україні страшний рахунок: чого насправді домагається Кремль

Політтехнолог Постернак пояснив, чому Путін не завершує війну

13 жовтня 2026, 19:03
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Кречмаровская Наталия

Лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів. 

Путін виставив Україні страшний рахунок: чого насправді домагається Кремль

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан. 

“Він хотів підкорити Україну до 22-го року інформаційним чином через політиків і через телеканали. Зеленський зірвав йому цю спробу. Далі він вирішив підкорити Україну військовим чином. Фактично у нього зірвана ця спроба. В нього залишається лише одне: високу політичну ціну, яку, на його думку, повинна заплатити Україна, щоб він задовольнився, що він провалив всі попередні сценарії підкорення України”, — зазначив Постернак.

Експерт пояснив, що Путіну потрібна якась політична сатисфакція, щоб він виправдав величезну масу вбитих і поранених росіян, щоб він не здійснив те, що декларував у 2022 році. А це: 

  • підкорення Києва, 

  • повна зміна влади в Україні, 

  • контроль і використання українського ресурсу проти Європи,

  • відновлення СРСР-2. 

Постернак пояснив, що глобальні стратегічні плани і перспективи Путіна провалилися. І він хоче компенсації, адже боїться, що росіяни не сприймуть результат війни вартий тієї ціни, яку довелося сплатити. Натомість Росія отримала: 

  • 20% території України, 

  • мільйони осіб пораненими, вбитими і покаліченими, 

  • знищення щонайменше третини російської нафтопереробки, 

  • санкцій. 

“Путін відчуває це і тому йому легше зайняти озвірілу максималістську позицію в якості самовпевнення, що йому ще вдасться вирулити через фронт, через психологічні атаки, через ракетно-дроновий терор тощо. От в такій точці зараз знаходиться Путін. Йому комфортно в цій війні і в принципі її продовження для нього не викликає ні особистих, ні режимних викликів”, — підсумував Постернак.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про план Путіна щодо Зеленського.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=-Mxi0vc8ToM
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