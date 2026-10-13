Путін виставив Україні страшний рахунок: чого насправді домагається Кремль

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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан.
Експерт пояснив, що Путіну потрібна якась політична сатисфакція, щоб він виправдав величезну масу вбитих і поранених росіян, щоб він не здійснив те, що декларував у 2022 році. А це:
підкорення Києва,
повна зміна влади в Україні,
контроль і використання українського ресурсу проти Європи,
відновлення СРСР-2.
Постернак пояснив, що глобальні стратегічні плани і перспективи Путіна провалилися. І він хоче компенсації, адже боїться, що росіяни не сприймуть результат війни вартий тієї ціни, яку довелося сплатити. Натомість Росія отримала:
20% території України,
мільйони осіб пораненими, вбитими і покаліченими,
знищення щонайменше третини російської нафтопереробки,
санкцій.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про план Путіна щодо Зеленського.