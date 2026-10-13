Путін виставив Україні страшний рахунок: чого насправді домагається Кремль

Лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан.

“Він хотів підкорити Україну до 22-го року інформаційним чином через політиків і через телеканали. Зеленський зірвав йому цю спробу. Далі він вирішив підкорити Україну військовим чином. Фактично у нього зірвана ця спроба. В нього залишається лише одне: високу політичну ціну, яку, на його думку, повинна заплатити Україна, щоб він задовольнився, що він провалив всі попередні сценарії підкорення України”, — зазначив Постернак.

Експерт пояснив, що Путіну потрібна якась політична сатисфакція, щоб він виправдав величезну масу вбитих і поранених росіян, щоб він не здійснив те, що декларував у 2022 році. А це:

підкорення Києва,

повна зміна влади в Україні,

контроль і використання українського ресурсу проти Європи,

відновлення СРСР-2.

Постернак пояснив, що глобальні стратегічні плани і перспективи Путіна провалилися. І він хоче компенсації, адже боїться, що росіяни не сприймуть результат війни вартий тієї ціни, яку довелося сплатити. Натомість Росія отримала:

20% території України,

мільйони осіб пораненими, вбитими і покаліченими,

знищення щонайменше третини російської нафтопереробки,

санкцій.

“Путін відчуває це і тому йому легше зайняти озвірілу максималістську позицію в якості самовпевнення, що йому ще вдасться вирулити через фронт, через психологічні атаки, через ракетно-дроновий терор тощо. От в такій точці зараз знаходиться Путін. Йому комфортно в цій війні і в принципі її продовження для нього не викликає ні особистих, ні режимних викликів”, — підсумував Постернак.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про план Путіна щодо Зеленського.