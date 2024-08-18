"Путин уже умоляет о переговорах": Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора

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Slava Kot
Александр Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров, чтобы начать процесс окончания войны с Россией. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, такие заявления Лукашенко свидетельствуют о "умолянии Путина к переговорам".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Ковалено проанализировал интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу войны в Украине и его заявлений о необходимости мирных переговоров.
В интервью российским пропагандистским СМИ Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией. По его словам, основой таких переговоров могут стать идеи, прозвучавшие в Стамбуле в марте 2022 года.
Также Лукашенко считает, что цели войны России в Украине якобы достигнуты, в частности денацификации, потому что "нет там уже этих нациков". Далее белорусский диктатор пригрозил, что подобная ситуация, как военная операция в Курской области, будет усиливать эскалацию, которая приведет к "уничтожению Украины".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же интервью Лукашенко заявил о радости Украины от того, что Россия применила бы ядерное оружие. Также белорусский диктатор рассказал о своем пророчестве о России, которое сбылось, хотя сами русские насмехались с его слов.
Также "Комментарии" писали, что Путин изменил позицию по мирным переговорам с Украиной и отказывается от своего ультиматума.
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