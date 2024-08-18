"Путин уже умоляет о переговорах": Лукашенко раскрыл настроения российского диктатора

Александр Лукашенко призвал Украину сесть за стол переговоров, чтобы начать процесс окончания войны с Россией. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, такие заявления Лукашенко свидетельствуют о "умолянии Путина к переговорам".



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Ковалено проанализировал интервью белорусского диктатора Александра Лукашенко по поводу войны в Украине и его заявлений о необходимости мирных переговоров.

"Если переводить все, что сказал Лукашенко на человеческий язык — это сигнал, что Путин уже умоляет о переговорах. Потому что в долгую речь Лукашенко заложено, что "цель СВО уже достигнута"", — считает Коваленко.

В интервью российским пропагандистским СМИ Александр Лукашенко призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией. По его словам, основой таких переговоров могут стать идеи, прозвучавшие в Стамбуле в марте 2022 года.

"Если сесть за стол переговоров, сразу вопрос: с чего начать? Он (Путин) правильно, от земли, разумно предложил — начнем с того, на чем закончили в Стамбуле. Давайте развернем эту тетрадь, где подписались, фактически парафировали переговорщики, руководители вашей стороны. Да, на земле изменилась ситуация, но с этого можно начать обсуждать", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко считает, что цели войны России в Украине якобы достигнуты, в частности денацификации, потому что "нет там уже этих нациков". Далее белорусский диктатор пригрозил, что подобная ситуация, как военная операция в Курской области, будет усиливать эскалацию, которая приведет к "уничтожению Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же интервью Лукашенко заявил о радости Украины от того, что Россия применила бы ядерное оружие. Также белорусский диктатор рассказал о своем пророчестве о России, которое сбылось, хотя сами русские насмехались с его слов.

Также "Комментарии" писали, что Путин изменил позицию по мирным переговорам с Украиной и отказывается от своего ультиматума.