Путин уже не остановится: скрытый план Кремля по Украине изменит все

Российский лидер Владимир Путин хочет забрать под свой контроль весь Донбасс, объясняет, что якобы без этой победы его убьют свои же. И каждый год он угрожает, что захватит эти области силой. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, если Путин действительно захватит Донбасс, какие регионы станут его следующими целями.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT исходит из того, что Россия уже заявляла и делала раньше. По этой логике полный захват Донбасса не будет означать автоматической остановки войны.

Чат-бот напоминает: в Кремле продолжают говорить о контроле над всеми территориями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в частности, над теми районами, которые государство-агрессор пока не контролирует.

Среди возможных дальнейших направлений ChatGPT называет Харьковщину и Запорожье, а также юг – с потенциальным давлением на Николаевщину и Одесщину.

В то же время, чат-бот разделяет политические цели и реальные военные возможности. По его оценке сценарий может предусматривать не немедленное движение на Одессу, а постепенное расширение контроля, создание буферных зон и давление на украинскую оборону.

Главный тезис ChatGPT таков: захват Донбасса может рассматриваться Кремлем не как финал, а как промежуточный результат для дальнейшего навязывания Украине своих условий.

Чат-бот Gemini рассматривает самый плохой сценарий, при котором российская армия полностью захватывает Донбасс. В таком случае, по мнению чат-бота, дальнейшие территориальные аппетиты Кремля не упадут. Первыми направлениями он называет остальные Запорожскую и Херсонскую области (“записаны” в конституцию). Среди целей также названо создание сухопутного коридора в оккупированный Крым и формирование плацдарма.

Отдельно Gemini говорит о риске продвижения в Николаев и Одессу, чтобы отрезать Украину от морского сообщения. Параллельно, по версии чат-бота, Кремль может продолжить давление на Харьковщину и Сумщину, объясняя это созданием так называемых буферных зон.

Gemini предупреждает о риске для Восточной Европы, если захват Донбасса будет воспринят как доказательство того, что силовой сценарий работает.

Чат-бот Grok также считает, что после полного увлечения Донбасса Путин может не остановиться. Донбасс чат-бот называет лишь минимальной победой, которую можно было бы представить российскому обществу.

Среди следующих направлений Grok называет полный контроль над Херсонской и Запорожской областями. Отдельно упоминаются буферные зоны в Харьковской и Сумской областях, которые, по его ответу, должны отодвинуть линию боевых действий от российской границы.

Еще одно направление – Одесса и выход к Черному морю. Grok отмечает, что этот вариант долгое время фигурировал в российских территориальных планах. По версии чат-бота, главная цель Кремля – ослабленная и нейтральная Украина без сильной армии и без НАТО. В случае падения Донбасса, считает Grok, Россия может попытаться добиваться новых уступок под угрозой дальнейшей эскалации.

В заключении все три чата-боты сходятся в одном: полный захват Донбасса они не рассматривают как гарантированный финал войны. Донбасс может рассматриваться не как конечная точка, а как основа дальнейшего давления.

Общими направлениями являются Запорожская область, Харьковская область и юг Украины. В то же время акценты разные: ChatGPT больше говорит о постепенном расширении контроля и буферных зонах, Gemini — о Запорожье, Херсонщине, Николаеве и Одессе, а Grok — о Херсонской, Запорожье, Харьковской, Сумской и Одессе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, при каком условии Путин завершит войну даже без Донбасса.



