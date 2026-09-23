Путін уже не зупиниться: прихований план Кремля по Україні змінить все

Російський лідер Володимир Путін хоче забрати під свій контроль весь Донбас, пояснює, що нібито без “цієї перемоги” його вб’ють свої ж. І щороку він погрожує, що захопить ці області силою. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якщо Путін дійсно захопить Донбас, які регіони стануть його наступними цілями.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT виходить із того, що Росія вже заявляла та робила раніше. За цією логікою, повне захоплення Донбасу не означатиме автоматичної зупинки війни.

Чат-бот нагадує: у Кремлі продовжують говорити про контроль над усіма територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема над тими районами, які держава-агресор наразі не контролює.

Серед можливих подальших напрямків ChatGPT називає Харківщину та Запоріжжя, а також південь — із потенційним тиском на Миколаївщину та Одещину.

Водночас чат-бот розділяє політичні цілі та реальні військові можливості. За його оцінкою, сценарій може передбачати не негайний рух на Одесу, а поступове розширення контролю, створення буферних зон і тиск на українську оборону.

Головна теза ChatGPT така: захоплення Донбасу може розглядатися Кремлем не як фінал, а як проміжний результат для подальшого нав'язування Україні своїх умов.

Чат-бот Gemini розглядає найгірший сценарій, за якого російська армія повністю захоплює Донбас. У такому випадку, на думку чат-бота, подальші територіальні апетити Кремля не зменшаться. Першими напрямками він називає решту Запорізької та Херсонської областей (“записані” в конституцію). Серед цілей також названо створення сухопутного коридору до окупованого Криму та формування плацдарму.

Окремо Gemini говорить про ризик просування до Миколаєва та Одеси, щоб відрізати Україну від морського сполучення. Паралельно, за версією чат-бота, Кремль може продовжити тиск на Харківщину та Сумщину, пояснюючи це створенням так званих “буферних зон”.

Gemini попереджає про ризик для Східної Європи, якщо захоплення Донбасу буде сприйняте як доказ того, що силовий сценарій працює.

Чат-бот Grok також вважає, що після повного захоплення Донбасу Путін може не зупинитися. Донбас чат-бот називає лише мінімальною “перемогою”, яку можна було б представити російському суспільству.

Серед наступних напрямків Grok називає повний контроль над Херсонською та Запорізькою областями. Окремо згадуються буферні зони в Харківській та Сумській областях, які, за його відповіддю, мали б відсунути лінію бойових дій від російського кордону.

Ще один напрямок — Одеса та вихід до Чорного моря. Grok зазначає, що цей варіант тривалий час фігурував у російських територіальних планах. За версією чат-бота, головна мета Кремля — ослаблена та нейтральна Україна без сильної армії та без НАТО. У разі падіння Донбасу, вважає Grok, Росія може спробувати домагатися нових поступок під загрозою подальшої ескалації.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: повне захоплення Донбасу вони не розглядають як гарантований фінал війни. Донбас може розглядатися не як кінцева точка, а як основа для подальшого тиску.

Спільними напрямками є Запорізька область, Харківщина та південь України. Водночас акценти різні: ChatGPT більше говорить про поступове розширення контролю й буферні зони, Gemini — про Запоріжжя, Херсонщину, Миколаїв та Одесу, а Grok — про Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину, Сумщину та Одесу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за якої умови Путін завершить війну навіть без Донбасу.



