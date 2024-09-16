Путин уже готов, а готова ли Европа: Зеленский раскрыл планы диктатора

Российский диктатор Владимир Путин и такие же как он авторитарные лидеры готовятся провести раздел мира. Российский диктатор и иже с ним готовы к этому шагу. Это произойдет, если Европа и другие страны не будут жить в единстве и не дадут жесткий отпор таким намерениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

"Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет – что мы должны жить в единстве – в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть его части как пирог. Поэтому нам нужно это единство. И я надеюсь, что эта война изменила сознание людей, и изменила сознание лидеров мировых стран", – высказался Зеленский.

В интервью президент настаивал, что Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и должна получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.

Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал некоторые подробности плана победы Украины. По словам президента, он подготовил пункты, которые станут основой для этого плана.

"Четыре из них – основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны… Речь о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас, о решениях по экономической поддержке. Но я думаю, что это главное – мы готовы", — сказал Зеленский.



