Путин уже готов, а готова ли Европа: Зеленский раскрыл планы диктатора

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин и такие же как он авторитарные лидеры готовятся провести раздел мира. Российский диктатор и иже с ним готовы к этому шагу. Это произойдет, если Европа и другие страны не будут жить в единстве и не дадут жесткий отпор таким намерениям. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью каналу "CNN" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Украинский лидер отметил, что "война изменила всех нас", и самое важное, по его мнению, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.
В интервью президент настаивал, что Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и должна получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.
Владимир Зеленский в интервью CNN рассказал некоторые подробности плана победы Украины. По словам президента, он подготовил пункты, которые станут основой для этого плана.
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