Путин увеличил численность армии до 2,2 млн человек: на Западе назвали две причины решения

Увеличение численности армии России до 2,2 млн человек говорит о том, что Кремль хочет "привести ситуацию в соответствие с реальностью". Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал глава разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщает "ERR".

Антс Кивисельг. Фото: из открытых источников

В разведке Эстонии отметили, указ российского диктатора Владимира Путина о расширении численности вооруженных сил может иметь под собой две причины.

Антс Кивисельг отметил, что, по официальным заявлениям РФ, увеличение армии происходит за счет контрактников, а это означает, что больше призывников напрямую не набирается.

"Однако в Институте военных исследований отразили свое мнение, что это скорее нынешняя численность вооруженных сил РФ и этим указом они просто пытаются привести ситуацию в соответствие с реальностью", — сказал Кивисельг.

Военный заявил, что одновременно нельзя исключать, что россияне будут увеличивать численность армии в ближайшие годы.

"Говорилось, что в нашем регионе будут воссозданы Московский и Ленинградский военные округи, что в наибольшей степени будет способствовать увеличению численности личного состава. Вероятно увеличение численности личного состава в целом и также у наших границ", — заявил он.

Разведчик напомнил об увеличении оборонных расходов РФ на 2024 год, что продолжает демонстрировать агрессивные намерения Москвы по продолжению войны против Украины и конфронтации с Западом.

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