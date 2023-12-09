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Эстонская разведка назвала сроки, когда россияне существенно усилят наступление

Россияне перегруппировываются для усиления наступления в ближайшие недели

сегодня, 08:40
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Кравцев Сергей
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Россия в ближайшие несколько недель усилит наступательные действия против Украины несмотря на значительные потери, о чем свидетельствует перегруппировка захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такой прогноз во время брифинга озвучил глава Разведывательный центр Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, пишет "ERR".

Эстонская разведка назвала сроки, когда россияне существенно усилят наступление

Российские войска. Фото: из открытых источников

Кивисельг отметил, что несмотря на отсутствие значительных изменений на линии фронта интенсивность боевых действий России против Украины за неделю выросла на четверть.


По информации эстонской разведки, ключевым направлением российского наступления остается Авдеевка: там россияне перешли от прямых пехотных атак к дальнему огневому поражению, что "существенно усложнило перегруппировку украинских подразделений, создание и укрепление оборонительных позиций".

"Россия также оказывает давление на Бахмутской и Марьинской линиях. На северной стороне Бахмута и на южной стороне Марьинки Российская Федерация также достигла незначительного прогресса", – сказал Кивисельг.

Разведчик указал, что Россия начала перегруппировку вооруженных сил. Это может означать еще более интенсивные наступательные действия в Украине в ближайшие недели. При этом потери РФ за неделю составляют около 10 тысяч ранеными или убитыми.

В то же время представитель эстонской разведки отметил, что Украине удается держать оборону и удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

"Это в свою очередь заставило Россию развернуть дополнительные войска на этом направлении. В процессе этого недостаток согласованности и сплоченности российских сил привел к ряду потерь на новых участках боевых действий", – пояснил Кивисельг.

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