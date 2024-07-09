Путин ударом по детской больнице послал сигнал Китаю и Индии: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Российские террористы ударили ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет". По мнению члена Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексея Паныча, такими действиями кремлевский диктатор Владимир Путин направил ряд месседжей, в том числе Китаю и Индии.
Удар по больнице "Охматдет"
Кроме того, по его словам, месседж был направлен и Украине. Суть его состоит в том, что, пока украинцы будут противиться РФ, их будет ждать страдание и смерть.
При этом он подчеркнул, что подвергаться подобным месседжам нельзя, ведь суть терроризма именно в запугивании.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 8 июля. Одна из ракет целенаправленно была запущена по детской больнице . В "Охматдете" сообщили , что больница испытала значительные разрушения и требует очень больших средств на восстановление.
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