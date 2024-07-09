Путин ударом по детской больнице послал сигнал Китаю и Индии: о чем идет речь

Российские террористы ударили ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет". По мнению члена Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексея Паныча, такими действиями кремлевский диктатор Владимир Путин направил ряд месседжей, в том числе Китаю и Индии.

Удар по больнице "Охматдет"

"Председателям Китая, Индии и остальных стран "не Запада": дружить надо с сильными, а не с гуманными, а сильный – это тот, кто может позволить себе безнаказанно нарушать правила. Правила, навязанные миру Западом, уже мертвы, договариваться нужно заново, причем с позиции реальной силы. А реально Россия все еще сильнее НАТО, потому что это НАТО ее боится, а не наоборот", — отметил в Фейсбуке Паныч.

Кроме того, по его словам, месседж был направлен и Украине. Суть его состоит в том, что, пока украинцы будут противиться РФ, их будет ждать страдание и смерть.

"Жителям Запада: можете верить или не верить, что мы это намеренно, но точно одно: ваши лидеры слабы. Они боятся меня остановить. Увидите это на саммите НАТО, который должен стать предвыборным триумфом Байдена, а станет его очередным позором. Они там все будут делать вид, что у них все под контролем, а я только что показал, что это ложь", — написал Паныч.

При этом он подчеркнул, что подвергаться подобным месседжам нельзя, ведь суть терроризма именно в запугивании.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине 8 июля. Одна из ракет целенаправленно была запущена по детской больнице . В "Охматдете" сообщили , что больница испытала значительные разрушения и требует очень больших средств на восстановление.



