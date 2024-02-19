Путин тихонько плачет в уголке. Названо количество украинцев, верящих в победу над Россией

По данным опроса, 85% украинцев в целом уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ, только 15% не уверены в этом. При этом большинство украинцев считают, что составной частью победы является оказание международной помощи. Так, только 19% опрошенных считают, что победить можно и без нее, соответственно 79% не уверены, что без западной помощи удастся одержать победу над Россией.

Украинцы верят в победу

"Общий процент убежденных в победе существенно не изменился, но за полгода снизился процент тех, кто был в этом абсолютно уверен: в июне абсолютная уверенность в победе была у 71% украинцев, сейчас — у 42%. В то же время вырос процент тех, кто не верит" в победу (с 3% в июне прошлого года до 15% сейчас)"

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Социологи подчеркивают, что абсолютно уверены в победе Украины старшие люди, а также те, чьи родственники воюют на фронте. В опросе говорится, что среди 18-35-летних украинцев абсолютно уверены в победе только 31%, а среди респондентов в возрасте 51 таких 50%.

Также украинцы рассказали, когда, по их мнению, Украина победит. Так, 31% опрошенных считают, что для победы над Россией Украине понадобится полгода или меньше. Однако 39% говорят, что для победы нужно больше года. Такая позиция стала в целом более распространенной по сравнению с июнем 2023 года (тогда так считали 25%).

При этом молодые украинцы в возрасте 18-35 лет считают, что для победы понадобится больше года, а вот респонденты 36-50 или 51 и старше убеждены, что преодолеть РФ можно быстрее.

"Жители восточных областей менее уверены в конкретных временных рамках победы: среди восточного региона 38% опрошенных затруднились ответить, когда ждать победу, в то время как в других регионах доля такого ответа была не более четверти"

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Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, есть ли у Украины шанс выиграть войну "на истощение".