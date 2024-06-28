Путин такого не ожидал: почему РФ невыгодно затягивать войну в Украине

Военные блоггеры и рядовые солдаты все чаще публикуют подробные видео, показывающие ужасающие условия на фронте. Кадровые изменения в Министерстве обороны России также указывают на официальное признание проблем, противоречащих кремлевской пропаганде, пишет издание The Hill.

Оккупанты

Одним из самых ярких свидетельств недовольства россиян войной стал рекламный щит, недавно появившийся в Санкт-Петербурге. Он предлагает записаться в армию и получить выплату в 1,3 миллиона рублей, что равняется годовому заработку среднего россиянина.

Издание отмечает, что важно отметить, что этот рекламный щит появился во втором по величине городе России, где, как и в Москве, гробы и протезы не являются частыми явлениями.

Ужасы войны в основном сосредоточены в бедных провинциях России, где 1,3 миллиона рублей – это зарплата за несколько лет. Это свидетельствует об отчаянии Кремля в поиске новых рекрутов.

Кроме того, добавляет издание, еще более важно то, что два года назад россиянам предлагали лишь 200 000 рублей за вступление в армию. С этого времени эта сумма выросла на 650%! Даже с учетом инфляции это значительный рост, свидетельствующий о высоком спросе на солдат и низком предложении.

Иными словами, отмечают журналисты, россияне все больше не желают служить. Учитывая более 535 000 убитых и раненых и более 1000 ежедневных жертв, россияне начинают осознавать, что их используют как пушечное мясо.

Эти смены настроений обещают плохие новости для режима и самого Путина. Они рассчитывали на то, что россияне готовы беспрекословно идти насмерть. Энтузиазм по поводу войны был высоким в течение первых месяцев после вторжения, но уменьшился после ухода российских войск из Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.

С середины 2023 года фронт почти не двигался, а потери россиян выросли почти вдвое – с 600-800 человек в день до 1200-1400 человек. Путин готов обменять жизнь россиян на несколько квадратных миль украинской земли. Однако россияне начинают просыпаться и выражать свое несогласие с бессмысленной смертью.

Путин и его окружение оказались в сложной ситуации. Если они прекратят мобилизацию, то не смогут победить Украину. Но если продолжат насильственно мобилизовать солдат, то возрастет риск дезертирства.

Издание отмечает, что никто не знает, когда наступит переломный момент для рационального бегства, но можно сделать два предположения.

Во-первых, чем дольше будет продолжаться война, тем вероятнее, что россияне откажутся воевать. Приток добровольцев иссякает, а насильственная мобилизация оказывается контрпродуктивной. Время не на стороне Путина.

Во-вторых, если Россия терпит большое поражение, солдаты, вероятно, покинут свои позиции. Такое поражение может быть любым – от украинского марша на Москву (маловероятно) до очередного насильственного отвода войск из части оккупированной территории (вероятно). Потеря всего или части Крыма была бы особенно деморализующей.

The Hill отмечает, что мораль для Украины и ее союзников проста: держитесь. Россияне, ожидающие смерти, отказываются умирать, подчеркнуло издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда ожидать пика российского наступления на фронте.



