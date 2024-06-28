Когда будет пик летнего наступления оккупантов: какой большой город на Донбассе станет зоной боев

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Украина получила значительную помощь от западных союзников и ускорила темпы мобилизации, россияне не прекращают свое наступление. Когда захватчики выйдут на пик своего наступления и какой важный город для ВСУ может стать зоной боев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире "Radio NV" высказал мнение, что сейчас усилия оккупантов по наступлению уже находятся на пике.
Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Radio NV" заявил, что эскалация последних дней на фронте связана с тем, что россияне пытаются по максимуму использовать то время, пока ВСУ не получили новую партию оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов.
По словам Дикого, россияне вкладывают основные усилия в те направления, где у них наибольшие успехи. Сейчас таковым является бывшее авдеевское направление. Аналитик отметил, что сейчас россияне продвигаются там достаточно высокими темпами, взяв после Очеретино еще несколько сел, включая Бердичи.
Эксперт выразил мнение, что Украина будет держать Покровск "очень упорно и очень ожесточенно", в том числе потому, что там есть подготовленные укрепленные рубежи.
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