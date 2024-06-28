Когда будет пик летнего наступления оккупантов: какой большой город на Донбассе станет зоной боев

Несмотря на то, что Украина получила значительную помощь от западных союзников и ускорила темпы мобилизации, россияне не прекращают свое наступление. Когда захватчики выйдут на пик своего наступления и какой важный город для ВСУ может стать зоной боев? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нам придется пройти непростой период в течение июля

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире "Radio NV" высказал мнение, что сейчас усилия оккупантов по наступлению уже находятся на пике.

"Оно (Ред. – наступление) уже существенно не может увеличиться, вырасти, и ему не дадут вырасти, в частности из-за ударов по территории России. Собственно говоря, надо продолжать оборонительные действия и улучшать обеспечение. Я думаю, что это нам будет удаваться лучше, тенденции для этого, по крайней мере, есть, и для того, чтобы остановить российское наступление так же. Хотя еще нам придется пройти непростой период в течение июля, я думаю", — отметил Александр Мусиенко.

Украина будет держать Покровск до последнего

Военный обозреватель Евгений Дикий в интервью "Radio NV" заявил, что эскалация последних дней на фронте связана с тем, что россияне пытаются по максимуму использовать то время, пока ВСУ не получили новую партию оружия и не закрыли проблему острого дефицита снарядов.

"Мы доживаем последние дни или недели, когда у нас критический дефицит одновременно двух очень весомых ресурсов. У нас критический дефицит боеприпасов и людей. Россияне понимают, что скоро одна из двух проблем решится. Снаряды уже в пути, критическому дефициту боеприпасов остались считанные дни. И, конечно, россияне пытаются максимально воспользоваться ситуацией, они очень спешат", – пояснил аналитик.

По словам Дикого, россияне вкладывают основные усилия в те направления, где у них наибольшие успехи. Сейчас таковым является бывшее авдеевское направление. Аналитик отметил, что сейчас россияне продвигаются там достаточно высокими темпами, взяв после Очеретино еще несколько сел, включая Бердичи.

"Честно говоря, я всегда очень не люблю делать плохие прогнозы, но здесь мне уже достаточно очевидно, что как минимум город Покровск из прифронтового сейчас станет зоной боевых действий. Насколько велика угроза оккупации Покровска, я сейчас не берусь сказать", – отметил Евгений Дикий.

Эксперт выразил мнение, что Украина будет держать Покровск "очень упорно и очень ожесточенно", в том числе потому, что там есть подготовленные укрепленные рубежи.

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