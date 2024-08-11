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Путин совершил ошибку Сталина: Украина получила шанс на успех

Россия видела активность Украины, однако ее проигнорировали, что позволило украинским войскам приступить к активным боям в Курской области.

сегодня, 07:50
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Slava Kot

Российским войскам не удается остановить для многих неожиданный прорыв границы украинскими силами в Курской области. Однако, оказывается, Россия могла сорвать план еще в зародыше. Как сообщает издание Bloomberg, российская разведка предупредила Генштаб РФ об украинской операции за две недели до ее начала.

Путин совершил ошибку Сталина: Украина получила шанс на успех

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

7 августа украинская армия начала крупнейшую военную операцию на территории России с начала полномасштабного вторжения. Украинские силы успешно атакуют приграничные районы Курской области и взяли под контроль несколько населённых пунктов в РФ.

Однако россияне могли быстрее отреагировать и подготовиться к украинской атаке. Как пишет Bloomberg, ключевые российские командиры во главе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым были проинформированы собственными спецслужбами о запланированном украинском наступлении, в частности, об увеличении войск вблизи Курской области за две недели до военной операции.

Полученные данные опасной атаки Украины были приуменьшены, а российского диктатора Владимира Путина решили не информировать. Как следствие, российская оборона была захвачена врасплох и долго не оказывала сопротивления.

Таким образом, Путин не учится на ошибках российской истории. Подобную ошибку допустил Иосиф Сталин и командование Красной Армии. Перед тем как Германия начала операцию "Барбаросса" и напала на СССР, советская разведка получила информацию о планируемом наступлении. Сталин приуменьшил отчеты, утверждая, что они были выдумками, манипуляциями и диверсией. В результате немецкие войска прошли через всю Украину и подошли к Москве, где едва не разгромили кремлевского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Путина на прорыв границы в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что в Германии заговорили о новых красных линиях после начала боев в Курской области. Призвали к немедленному звонку Владимиру Зеленскому.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-08/russia-calls-kursk-emergency-after-kyiv-sends-troops-over-border
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