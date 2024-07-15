Путин силой Украину не возьмет: какой план захвата придумал

Согласно опросу "Зеркала недели" 44% украинцев поддерживают проведение переговоров с Россией, при этом 85% поддерживают такие переговоры без выполнения условий захватчиков.

Владимир Путин

Как говорит военный Петр Шукнилов, такие данные опроса могут свидетельствовать о том, что значительная часть украинцев в тылу устала.

"Что на самом деле означают следующие цифры: 44% за переговоры, но 85% против уступок? Они означают, что говорить можно, конечно. Но не обо всем. Да, мы все понимаем, что рано или поздно будут переговоры. Возможно, в этом году, возможно, через 10 лет. Но прямо сейчас переговоров не хочет Путин. Он, несмотря ни на что, продолжает верить, что у него есть шанс победить украинцев и убить нас всех. Как Гитлер в последние недели перед смертью, он существует в пределах своего болезненного воображения, где танковые колонны приближаются к Берлину и побеждают НАТО", — говорит военный.

Вместо этого, говорит он, реальность просто ужасна и любой российский генерал понимает: военная победа над Украиной невозможна. У России нет ни солдат, ни оружия, ни техники, ни боеприпасов в достаточном количестве, добавил Шукнилов.

Путин не хочет об этом думать. Главное его чаяние – черные лебеди. События, которые изменят ситуацию, перевернут доску с шахматами. Для этого он постоянно стимулирует появление таких событий. Поэтому обстреливает энергосистему – чтобы украинцы страдали. Поэтому обстреливает школы, садики и детские больницы – чтобы украинцы ужасались. Все, что он делает – создает хаос. Чтобы украинцы постоянно находились в дискомфорте и переживаниях. Чтобы мы хотели чего угодно, кроме сопротивления. Ибо единственная возможность победить украинцев — посеять раздор внутри и заставить украинцев сразиться с украинцами. Неважно – руками или языком", — заявил военный.

По его словам, Украину нельзя победить силой. Он утверждает, что скорость продвижения россиян сейчас такова, что захватить Донецкую область они смогут только через 20 лет.

"Поэтому какой сценарий для Путина? Отступить и таким образом капитулировать перед украинцами? Терроризм. Нагнетание. ИПСО. Раздор. Вот что он стремится добиться. Заставить нас изнутри спорить друг с другом. Чтобы мы потребовали от власти мира любой ценой. Чтобы мы не хотели сопротивляться. Чтобы мы сдались под тяжестью обстоятельств, которые нам создают русские", – заявил военный.

По его словам, единственный наш шанс победить россиян – держаться именно сейчас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что согласно опросу "Зеркала недели", 46% украинцев считают , что быть уклонистом не стыдно.



