Путин сделал заявление о продвижении российских войск на Донбассе

Кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз солгал, когда комментировал ситуацию в Донецкой области и продвижение российских оккупационных войск там.

Владимир Путин

Он заявил, что ВСУ ставили задачу остановить продвижение российских войск на Донбассе, но якобы у них ничего не получилось.

"Главной задачи, которую противник ставил перед собой, — остановить наше наступление в Донбассе — они не достигли. Более того, теперь речь идет не о том, чтобы двигаться по 200, по 300 м вперед", — заявил Путин.

По его словам, у армии захватчиков якобы таких темпов продвижения уже давно не было.

"Таких темпов наступления на Донбассе у нас давно не было: российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 м, а квадратными километрами", — солгал кремлевский диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что российские оккупанты лгут о том, что они уже захватили Часов Яр, Покровск и другие города в Донецкой области. Хотя эта информация не имеет ничего общего с реальностью. Как отмечают эксперты, дело в том, что россияне всегда сопровождают активные боевые действия информационными кампаниями в западных медиа. По их словам, именно поэтому очень важно не впадать в панику и пользоваться только проверенными, официальными источниками информации.

Впрочем, ситуация на Донбассе все же тяжелая. Продолжаются адские бои на Покровском направлении. Оккупанты пытаются продвинуться к городу Покровск и взять его под контроль. Но пока безуспешно. Впрочем, аналитики считают, что сейчас россияне бросают все силы на Покровское направление, но вскоре резервы у них закончатся и темы наступления снизятся.



