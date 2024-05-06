Путин сделал новое заявление, почему начал войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин, после победы на так называемых президентских выборах, готовится к новому сроку во главе РФ, рассказал, почему начал войну в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Во время встречи с членами правительства накануне инаугурации, которая запланирована на 7 мая, Владимир Путин в очередной раз заявил пропагандистские тезисы, которыми оправдывает войну в Украине. По словам российского диктатора, он решил начать полномасштабную войну в Украине из-за "издевательства Киева над жителями Донбасса".

"После восьми лет издевательств Киева над жителями Донбасса России пришлось принять меры по защите людей вооруженным путем", – цинично заявил Путин.

Также российский президент заявил, что во время правления нынешнего правительства Россия искала ответы на исторические вызовы и, по словам Путина, "успешно их одолевала".

Отметим, что по данным Генштаба ВСУ "защита Путина" достигает более 475 тыс. потерь среди личного состава РФ. Кроме того, Россия потеряла тысячи танков, бронеавтомобилей и другой военной техники, а также стала страной против которой ввели наибольшее количество санкций.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первыми двумя странами, официально объявившими о бойкотировании инаугурации Путина, стали Чехия и Эстония. Глава МИД Эстонии указал, что для его страны "немыслимо" присутствие эстонских дипломатов на инаугурации российского диктатора. Впоследствии к их заявлениям присоединилась Германия, где объяснили, что представителей ФРГ не будет на политическом мероприятии в РФ, ведь Берлин не признает президентские выборы в России.

Также "Комментарии" писали об отвратительном подарке, который Владимир Путин подарил своему итальянскому другу Сильвио Берлускони. Во время охоты диктатор убил оленя, расчленил его и вынул сердце, которое и стало подарком.