Путин сделал новое заявление о завершении «СВО»

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин высказался о результатах так называемой "СВО", которая нужна путинскому режиму и российскому государству. Как передает портал "Комментарии", свое заявление диктатор сделал в интервью пропагандисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Своим высказыванием кремлевский диктатор продолжает поддерживать один из ключевых российских нарративов о том, что в Украине есть люди, которые якобы ждут войска РФ.
Читайте также на портале "Комментарии" — пока все внимание было приковано к турецким переговорам, на прошлой неделе должно было состояться еще одно важное событие – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен был прибыть в Москву, где представить Путину "мирный план" из 22 пунктов. Однако высокопоставленные чиновники страны-агрессорки сообщили Стиву Уиткоффу, что диктатор не намерен даже обсуждать данный "мирный план". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с этими процессами.
Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим продолжает угрожать эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Кремль готовит расширение конфликта к длительной фазе без каких-либо компромиссов. К такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW).
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