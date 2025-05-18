Путин сделал новое заявление о завершении «СВО»

Российский диктатор Владимир Путин высказался о результатах так называемой "СВО", которая нужна путинскому режиму и российскому государству. Как передает портал "Комментарии", свое заявление диктатор сделал в интервью пропагандисту канала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Это результат — это устранение причин, вызвавших этот кризис, создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства, обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, и мы всегда говорим, и которые мы всегда говорим" и считают Россию своей родиной”, — заявил Путин.

Своим высказыванием кремлевский диктатор продолжает поддерживать один из ключевых российских нарративов о том, что в Украине есть люди, которые якобы ждут войска РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока все внимание было приковано к турецким переговорам, на прошлой неделе должно было состояться еще одно важное событие – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен был прибыть в Москву, где представить Путину "мирный план" из 22 пунктов. Однако высокопоставленные чиновники страны-агрессорки сообщили Стиву Уиткоффу, что диктатор не намерен даже обсуждать данный "мирный план". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с этими процессами.

Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим продолжает угрожать эскалацией войны и намекает на применение новых видов оружия. Кремль готовит расширение конфликта к длительной фазе без каких-либо компромиссов. К такому выводу пришли американские эксперты Института изучения войны (ISW).



